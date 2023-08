Kane-Ersatz? Spurs bereiten wohl Angebot für Top-Stürmer vor

Die Verhandlungen über einen Abgang von Top-Stürmer Harry Kane stehen vor dem Abschluss. Tottenham Hotspur muss sich in Kürze entscheiden: Lässt man seinen Goalgetter für das offenbar letzte Angebot des FC Bayern über 100 Millionen Euro nach München ziehen? Oder pocht man auf den noch für diese Saison gültigen Vertrag mit Kane? Sollten sich die Spurs für die erste Variante entscheiden, muss ein Nachfolger für den 30 Jahre alten Superstar gefunden werden – und zwar schnellstmöglich. Laut iranischen Medienberichten bemüht sich Tottenham deshalb um Mehdi Taremi.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Möglicher Kane-Nachfolger Taremi: Doppelpack gegen England

Der iranische Nationalspieler (66 Einsätze/33 Tore) in Diensten des FC Porto ist ein waschechter Torjäger und Mittelstürmer, der Kane direkt ersetzen könnte. Seit seinem Wechsel zum Top-Klub im Jahr 2020 kam Taremi in 147 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte 80 Treffer. Der Torschützenkönig der abgelaufenen Saison machte bei der WM 2022 auf sich aufmerksam, als er beide Treffer bei der 2:6-Niederlage des Iran gegen England schoss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wird er nun der Kane-Nachfolger? Wie die Zeitung Ojogo berichtet, soll Tottenham ein Angebot in Höhe von 24 Millionen Euro für Taremi vorbereiten – und damit nur einen Bruchteil der Kane-Ablöse zahlen wollen, die von den Bayern fließen würde. Auch wenn die Offerte sechs Millionen Euro über dem von transfermarkt.de geschätzten Marktwert des Angreifers liegt, könnten sich die Verhandlungen mit dem Iraner als schwierig gestalten, heißt es.

Hat Tottenham bei Taremi gar keine Chance?

Dem Bericht zufolge will Taremi lieber für einen Champions-League-Klub spielen. Damit wäre Tottenham aus dem Rennen: Die Spurs sind nach der schwachen vergangenen Saison in dieser Spielzeit überhaupt nicht europäisch vertreten. Stattdessen könnte die AC Mailand das Rennen um Taremi machen, heißt es. Am wahrscheinlichsten sei sogar eine Vertragsverlängerung des Stürmers bei Porto. Taremis Kontrakt läuft am Ende der kommenden Saison aus.