Harry Kane fehlt im Tottenham-Kader für Testspiel gegen Barcelona

Tottenham Hotspur verzichtet am Dienstagabend im Test-Gastspiel beim FC Barcelona auf Stürmerstar Harry Kane. Das berichtet der britische TV-Sender Sky unter Berufung auf eigene Informationen. Der seit Wochen heftig vom FC Bayern München umworbene Angreifer fehle allerdings nicht wegen eines sich anbahnenden Transfers, heißt es weiter.

Vielmehr werde Kane die Reise bereits mit Blick auf den Premier-League-Auftakt am kommenden Sonntag beim Londoner Stadtrivalen FC Brentford (15 Uhr, Sky) nicht antreten. Dies gelte Sky-Reporter Kaveh Solhekol zufolge für zahlreiche weitere Profis, die am vergangenen Wochenende beim Test-Sieg gegen Schachtjor Donezk (5:1) im Aufgebot der Spurs standen. Dass Kane in London bleibe, habe nichts mit einem etwaigen Wechsel zu tun. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft arbeite vielmehr gern mit dem neuen Spurs-Trainer Ange Postecoglou zusammen, derzeit sei ein Verbleib wahrscheinlicher als ein Wechsel nach München.

Zuvor war einem Medienbericht zufolge bekannt geworden, dass Kane noch in dieser Woche eine Entscheidung im Transfer-Poker um seine Zukunft will. Falls der FC Bayern und Tottenham sich in dieser Woche nicht einigen könnten, werde Kane einen Wechsel zunächst auf Eis legen, berichtete die englische Zeitung Daily Telegraph. Die Münchner erwägen demzufolge, ein weiteres Angebot für den Stürmerstar abzugeben, nachdem Tottenham am Montag die letzte Rekord-Offerte abgelehnt hatte.

Transferpoker um Bayern und Kane zieht sich weiter

Nach Informationen von Sport1 verlangt der Premier-League-Klub eine höhere Sockelablöse. 100 Millionen Pfund (116 Millionen Euro) fordert Tottenham angeblich für seinen Torjäger. The Athletic schrieb, die beiden Vereine lägen bei ihren Vorstellungen über die Ablösesumme für den 30 Jahre alten englischen Nationalmannschaftskapitän rund 25 Millionen Pfund (29 Millionen Euro) voneinander entfernt.