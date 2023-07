Neuer Spurs-Trainer Postecoglou macht klar: „Ich will, dass Kane hier bleibt“

Der neue Trainer Ange Postecoglou plant bei Tottenham Hotspur offenbar fest mit dem vom FC Bayern umworbenen Stürmer Harry Kane. „Harry ist schon jetzt eine bedeutende Figur in der Geschichte dieses Vereins und er ist einer der besten Spieler der Welt. Ich will, dass er hier bleibt und ich will diesen Klub erfolgreich machen. Ich bin mir sicher, dass auch er das will“, sagte der Australier am Montag auf seiner ersten Pressekonferenz als Coach der Londoner. Gleichzeitig gab der 57-Jährige allerdings zu, dass ihm bislang von keiner Seite versichert worden sei, dass ihm Kane in der kommenden Saison zur Verfügung stehen werde.

„Ich habe keine Zusicherungen erhalten und würde auch keine erwarten. Bei dieser Art von Dingen kann man nie mit Sicherheiten rechnen. Was ich im Moment weiß, ist, dass Harry Teil dieser Mannschaft ist und sich darauf freut, zurückzukommen“, meinte Postecoglou, der im Sommer von Celtic Glasgow zu den Spurs gekommen war. Er werde das Gespräch mit Englands Nationalmannschaftskapitän suchen und wolle erfahren, was sich dieser wünsche, um Erfolge mit dem Verein einzufahren. Danach gelte es, auf dem Trainingsplatz die Grundlage dafür zu legen.

Auch die Klubführung hatte zuvor keinerlei Interesse daran gezeigt, Kane nach München ziehen zu lassen. Wie die Daily Mail am Montagmorgen berichtete, wird Tottenham auch das nachgebesserte Angebot der Münchener mit einer kolportierten Ablöse von 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen ablehnen. Für die Bayern hat die Verpflichtung des Angreifers weiterhin oberste Priorität. Die Klub-Führung will die Lücke im Angriffszentrum ein Jahr nach dem Abgang von Torjäger Robert Lewandowski mit einem Top-Stürmer schließen.

Kane-Transfer: Beharrt Tottenham auf 100-Millionen-Ablöse?

Bayern-Trainer Thomas Tuchel soll Kane persönlich in London besucht haben, um ihn von einem Wechsel zu überzeugen. Medienberichten zufolge ist zwischen dem Bundesligisten und Kane alles klar, der 29-Jährige will sich dem Vernehmen nach den Bayern anschließen. Als höchste Hürde im Transferpoker um Kane gilt Spurs-Boss Daniel Levy, der seinen Torjäger halten will. Es deutet sich eine zähe Hängepartie an. Berichten zufolge müsste der deutsche Rekordmeister mindestens 100 Millionen Euro zahlen, damit Levy einlenkt. FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte einen Transfer im dreistelligen Bereich zuletzt als vorstellbar bezeichnet.