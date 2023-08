Monatelange Hängepartie: Der Bayern-Poker um Kane in der Chronologie

Zwischenzeitlich wähnte man sich beim FC Bayern schon auf der Schnellstraße ins Transfer-Glück, doch im Werben um den englischen Nationalmannschaftskapitän Harry Kane landeten die Münchner immer wieder in Sackgassen und Einbahnstraßen. Dennoch hoffte der deutsche Rekordmeister weiter, dass sich seine Beharrlichkeit schon in den kommenden Tagen auszahlen und Tottenham Hotspur dem Wechsel des Stürmerstars zustimmen wird. Es würde ein finanzieller Kraftakt für die Bayern. Ablöse und Gehalt für Kane dürften ein 200-Millionen-Euro-Paket erfordern.

Eine Summe, die die Münchner noch vor ein paar Monaten abschreckte. Im vergangenen März hatte FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß gesagt: „Harry Kane ist ein super Spieler, gar keine Frage. Aber das ist ein Geld, das zahle ich nicht.“ Ein Vierteljahr später hörte sich das schon anders an. Kane habe „ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn“, meinte Hoeneß.

Schon nach dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona zu Beginn der vergangenen Saison wurde Kane immer wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht. So richtig heiß kochte die Gerüchteküche seit dem Frühling. Die wichtigsten Stationen des Pokers um Kane im Überblick.

3. März

Bayern München verlängert den Vertrag mit Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting - doch das Gerücht über ein Interesse des Klubs an Harry Kane hält sich hartnäckig. Der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidžić sagt: „Wir sind erstmal froh, dass wir den Choupo haben. Was im Sommer auf dem Transfermarkt passiert, kann ich jetzt noch nicht sagen.“

6. März

Kane zu den Bayern? Uli Hoeneß hält diese Vorstellung für „völlig gaga“, wie er bei einer Veranstaltung der Abendzeitung in München sagt. „Letztes Jahr hat Tottenham 160 Millionen Euro (Ablöse) abgelehnt von Manchester City. Meinen Sie, der ist dieses Jahr billiger? Harry Kane ist ein super Spieler, gar keine Frage. Aber das ist ein Geld, das zahle ich nicht“, erklärt Bayerns Ehrenpräsident.

7. Juni

FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer stellt angesichts der anhaltenden Gerüchte um Kane klar: Die Bayern könnten sich auch einen Transfer mit einer Ablöse jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze leisten. „Wir sind wirtschaftlich sehr gut aufgestellt und haben große Ziele. Daher lautet die Antwort: Ja, wir könnten – aber wir würden das in unserer Runde intensiv diskutieren“, sagt Hainer der Sport Bild.

27. Juni

Die Bayern und Kane sind sich einig, schreibt die Bild. Jetzt müssen die Münchner sich nur noch mit Tottenham auf eine Ablösesumme einigen. Doch der Premier-League-Klub lehnt ein erstes Angebot von rund 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen ab und fordert eine Summe über 100 Millionen Euro.

5. Juli

Die Sport Bild berichtet, dass Trainer Thomas Tuchel und der inzwischen nicht mehr im Amt befindliche Sportvorstand Hasan Salihamidžić bereits Mitte Mai nach London geflogen seien und dort ein Gespräch mit Kane in dessen Haus geführt hätten. Der Umworbene soll vom Austausch mit Tuchel sehr angetan gewesen sein und seine klare Bereitschaft zu einem Wechsel nach München versichert haben.

10. Juli

Medienberichten zufolge blitzt Bayern auch mit einem zweiten Angebot über 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen ab. Tottenham-Boss Daniel Levy pocht weiter auf eine Summe über 100 Millionen Euro.

12. Juli

Kane erscheint wie erwartet zum Trainingsauftakt der Spurs. Einen Wechsel will er mit schmutzigen Mitteln nicht erzwingen. Zur gleichen Zeit wird bekannt, dass der Stürmerstar dem ebenfalls interessierten französischen Serienmeister Paris Saint-Germain einen Korb gab. Kane will bei einem Abschied aus Tottenham nur nach München.

15. Juli

Uli Hoeneß meldet sich wieder zu Wort - und klingt diesmal ganz anders. Der Ehrenpräsident zeigt sich beim Besuch des Bayern-Trainings am Tegernsee zuversichtlich. Kane habe „ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn“. Dann werde Tottenham „einknicken“ müssen. Hoeneß meint über die zähen Verhandlungen mit Tottenham-Boss Daniel Levy: „Er spielt auf Zeit, ist ein ausgebuffter, super Profi. Ich schätze ihn sehr. Auf der anderen Seite sind wir auch nicht Leute, die das seit gestern machen.“

21. Juli

Die englische Zeitung The Times berichtet, dass Kane eine Vertragsverlängerung bei Tottenham Hotspur ausgeschlossen habe und weiter einen Wechsel zum FC Bayern München anstrebe. Der Druck auf die Tottenham-Bosse wächst.

31. Juli

Wieder sollen Bayern-Verantwortliche zur nächsten Verhandlungsrunde nach London geflogen sein, diesmal Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe. Am Abend kehrt die Delegation zurück - ohne eine Einigung.

4. August

Die englische Zeitung Telegraph berichtet, dass der deutsche Rekordmeister die Verantwortlichen von Tottenham Hotspur aufgefordert hätte, ein letztes Angebot für Kane am Freitag vor Mitternacht zu akzeptieren. Die Bayern sollen nach Sky-Informationen ihr Angebot noch einmal nachgebessert haben und jetzt die vereinsinterne Rekordsumme von über 100 Millionen Euro für den 30 Jahre alten Mittelstürmer bieten.

5. August

Die angebliche Deadline ist verstrichen. Der Transferpoker um Wunschstürmer Harry Kane zwischen dem FC Bayern und Tottenham geht weiter.

6. August

Im Testspiel der Spurs gegen Schachtjor Donezk steht Kane als Kapitän seiner Mannschaft in der Startelf. 90 Minuten später hat er vier Tore zum 5:1 der Londoner beigesteuert. Die Fans fordern den Stürmer mit Sprechchören zum Verbleib auf. Kane selbst schweigt. Dafür spricht sein Trainer. „Es gibt nur eine Frist, und das ist das Ende des Transferfensters“, meint Ange Postecoglou: „Ich kann nicht auf eine Entscheidung warten, um loszulegen. Wir haben weder die Zeit noch den Luxus, das zu tun.“ Er arbeite „mit dem, was ich habe.“ Es ist das, was die Bayern gern hätten.

7. August

Später als angeblich vom FC Bayern gefordert, haben die Spurs nach Sportbuzzer-Infos auf das dritte Angebot aus München reagiert - und ein weiteres Mal abgelehnt. Der deutsche Rekordmeister beißt sich weiterhin die Zähne aus. Die Münchner denken offenbar darüber nach, mit einer nachgebesserten Offerte nachzulegen.

8. August

Dem Vernehmen nach forciert nun Kane selbst eine Entscheidung. Noch vor Premier-League-Start am 11. August wolle der Tottenham-Star Klarheit über seine Zukunft. Andernfalls würde er den Transfer-Poker vorerst auf Eis legen wollen, heißt es in einem Bericht des Telegraph. Die Zeit für die Münchner wird offenbar knapp.

9. August

In einem Interview mit der Sport Bild legt England-Legende Gary Lineker den Bayern Kane ans Herz. Aus Sicht von Lineker würden die Chancen des FC Bayern auf den Gewinn der Champions League mit Wunschstürmer Kane „erheblich“ steigen. Kane mache „auf jeden Fall“ den Unterschied aus und er „macht dich gleich zu einem Favoriten auf den Titel, wenn er sich schnell zurechtfindet“, so der frühere Nationalspieler.

10. August

Die Meldungen überschlagen sich. Laut übereinstimmenden Medienberichten haben sich der FC Bayern und Tottenham auf einen Transfer von Kane geeinigt. Der FCB soll über 100 Millionen Euro plus Bonuszahlungen nach London überweisen wollen – wäre da nicht ein Haken. Laut Sky soll Kane jetzt Zweifel an einem Wechsel haben.

11. August

Geht jetzt doch alles ganz schnell? Kane hat nach Informationen von The Athletic einem Wechsel zum FC Bayern zugestimmt und sich mit dem deutschen Rekordmeister auch auf die Details eines Transfers verständigt. Der Medizincheck soll in Kürze in München erfolgen. An diesem Wochenende dürfte der Wechsel durchgehen. Für kurze Verwirrung sorgten kurzzeitig Medienberichte, nach welchen Tottenham seinem Top-Stürmer die Flugerlaubnis nach Deutschland entzog. Diese soll Kane aber nach Bild-Informationen aber erhalten.