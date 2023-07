Rekord-Ablöse: Zweites FCB-Angebot für Kane in Kürze

Das erste Angebot des FC Bayern München für Stürmersuperstar Harry Kane hat Tottenham Hotspur in der vergangenen Woche laut übereinstimmenden Medienberichten abgelehnt – sagen die Spurs nun auch zur neuen Megaofferte des deutschen Rekordmeisters „No“? Laut eines Berichts der englischen Zeitung „Daily Mail“ plant der FCB noch in dieser Woche, Tottenham erneut wegen eines Kane-Transfers offiziell zu kontaktieren. Und die Ablösesumme, die die Bayern für den England-Star angeblich bieten wollen, hat es in sich.

FC Bayern: Rekord-Angebot für Transfer von Harry Kane?

So soll der FC Bayern gewillt sein, weit mehr als die zuvor kolportierten 60 Millionen Pfund (umgerechnet rund 70 Millionen Euro) aus dem ersten (abgelehnten) Angebot für den zweitbesten Torjäger der Premier-League-Geschichte zu bezahlen. Laut „Daily Mail“ wollen die Bayern nun mit 80 Millionen Pfund (umgerechnet knapp 93 Millionen Euro) plus Boni Kane von den Londonern loseisen.

Damit wäre der englische Nationalmannschaftskapitän mit Abstand neuer Rekordneuzugang der Bundesliga-Geschichte – aktuell ist das noch Lucas Hernandez, der 2019 für 80 Millionen Euro zum FCB wechselte und derzeit kurz vor einem PSG-Transfer steht.

Kane-Transfer in diesem Sommer? Bayern-Angebot könnte Tottenham-Boss zum Reden bringen

Laut „Daily Mail“ glauben die Verantwortlichen des FC Bayern, dass das neue Angebot Tottenham-Präsident Daniel Levy zum Reden bringen wird. Der Funktionär soll laut Medienberichten einen Kane-Transfer strikt ablehnen und will lieber mit seinem Stürmer verlängern. Kanes Vertrag läuft am Saisonende aus. Levy geht mit seiner aktuellen Haltung also ein Risiko ein. Sollte Kane einen neuen Kontrakt ablehnen, könnte er im kommenden Sommer ablösefrei wechseln.

So oder so zum FC Bayern? Der 29‑Jährige soll seine Bereitschaft für einen Wechsel nach München signalisiert haben, heißt es. Laut Bericht der „Bild“ sind sich Spieler und Klub sogar schon einig. Somit kommt es wohl nun auf das zweite Angebot des FC Bayern an. Karl-Heinz Rummenigge soll laut Sky die Verhandlungen mit Tottenham führen.