„Da werde ich nicht lügen“: Kane träumt vom Champions-League-Titel

Im Rahmen einer Pressekonferenz hat der FC Bayern München seinen Rekord-Transfer Harry Kane am Sonntagmittag vorgestellt. Der für eine Ablöse von kolportierten 120 Millionen Euro (inklusive Boni) von Tottenham Hotspur verpflichtete Torjäger gab einen Einblick in seine Ziele mit dem deutschen Rekordmeister – und schielt dabei offenbar auch auf das Champions-League-Finale. Das steigt im kommenden Jahr im Wembley-Stadion in seiner Heimatstadt London. „Es ist noch ein weiter Weg und weit weg. Aber die Perspektive, das Finale dort zu gewinnen, ist großartig für mich, da werde ich nicht lügen“, sagte der Engländer, dessen Debüt im DFL-Supercup am Samstagabend mit einem 0:3 gegen Pokalsieger RB Leipzig aber schief gegangen war (0:3).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Generell nannte Kane die Aussicht auf Trophäen als einen der Gründe, warum er nach fast zwei Jahrzehnten bei Tottenham den Weg nach München einschlug. „Ich habe in meiner Karriere immer gesagt, dass ich mich auf das höchste Level bringen, in der Champions League und Jahr für Jahr um Titel spielen will. Bei Bayern, einem der größten Klubs der Welt zu spielen, gibt mir diese Gelegenheit. Ich freue mich auf diese Herausforderung“, erklärte der 30-Jährige.

Kane betont Verbindung zu Ex-Klub Tottenham

Die Entscheidung, den Londoner Klub zu verlassen, sei für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft „hart“ gewesen. „Ich war dort 19 Jahre. Jeder weiß, dass es immer eine Verbindung zwischen dem Klub, mir und meinem Herzen geben wird“, betonte Kane: „Aber ich bin professionell.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kane, der bei der Pressekonferenz in seiner Muttersprache antwortete, signalisierte seine Bereitschaft, sich Deutsch anzueignen. „Natürlich werde ich versuchen, zu lernen, mindestens ein- bis zweimal die Woche Unterricht nehmen. Wir haben viele englischsprachige Spieler, natürlich hilft mir das“, sagte der Bayern-Einkauf. Er fügte hinzu: „Ich habe gehört, dass es eine schwierige Sprache zu lernen ist. Aber ich bin gewillt, es zu versuchen.“

Kane: Transfer zu Bayern „wie eine Achterbahnfahrt“

Dem Transfer, den der FCB am Samstagvormittag offiziell gemacht hatte, war ein wochenlanger Poker vorausgegangen. Der als besonders hartnäckig bekannte Tottenham-Boss Daniel Levy hatte mehrere Angebote der Münchener Verantwortlichen um den CEO Jan-Christian Dreesen zurückgewiesen. Selbst am Freitag, als die Modalitäten eigentlich schon geklärt schienen, und Kane auf seine Genehmigung wartete, nach München abreisen zu dürfen, soll der Premier-League-Klub noch einmal versucht haben, in Detailfragen nachzuverhandeln – weshalb sich Kanes Abflug verzögerte. „Die letzten 48 Stunden waren ein wenig wie eine Achterbahnfahrt“, sagte der Stürmer daher.

Dreesen sagte über die zähen Verhandlungen mit Levy: „Da sind zwei Menschen aufeinander getroffen, die genau wussten, was sie wollten. Darum hat es ein bisschen länger gedauert.“ Der Funktionär ergänzte: „Ich würde nicht sagen, dass es nicht zwischendurch Momente gab, die einen haben zweifeln lassen. Aber wir haben nie an Harry gezweifelt, er hat immer zu seinem Wort gestanden.“