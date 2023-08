FC Bayern verpflichtet Kane für Mega-Ablöse

Jetzt ist alles geklärt: Der FC Bayern hat die Verpflichtung von Harry Kane nach einem monatelangen Poker bekanntgegeben. Der englische Nationalmannschaftskapitän absolvierte am Freitag den Medizincheck in München und unterzeichnete im Anschluss einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Offiziell gemacht wurde der Transfer am Samstagmorgen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben sich der deutsche Rekordmeister und Tottenham Hotspur auf eine Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Euro für den Superstar geeinigt.

Harry Kane ist Rekord-Einkauf der Bundesliga

Ein Jahr nach dem Abgang von Torgarant Robert Lewandowski hat der FC Bayern damit für den dringend benötigten Ersatz gesorgt. Kane soll in München 25 Millionen Euro pro Jahr verdienen und wäre damit der Top-Verdiener beim deutschen Rekordmeister. Auf die kolportierte Ablöse von 100 Millionen Euro Ablöse können wohl noch 20 Millionen Euro an Bonuszahlungen folgen. Doch auch ohne diesen Betrag ist Kane der Rekord-Einkauf der Bundesliga. Bisheriger Spitzenreiter war der Franzose Lucas Hernández, den der FC Bayern 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtet hatte. Der Abwehrmann spielt seit diesem Sommer für Paris Saint-Germain.

Harry Kane mit 213 Toren in der Premier League

Kane besaß bei den Spurs noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Der 30-Jährige verlässt seinen Jugendklub, für den er seit 2004 mit Ausnahme von vier Leihen durchgehend gespielt hat. In 320 Premier-League-Einsätze erzielte Kane 213 Treffer, in anderen Wettbewerben kam er in 115 Partien auf 67 Tore. In Englands Nationalmannschaft ist Kane der Rekordtorschütze mit 58 Treffern. In der ewigen Torschützenliste der Premier League belegt er hinter Alan Shearer (260) den zweiten Platz.