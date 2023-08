Warum der Kane-Transfer ein Segen für Bayern und die Liga ist

Was das Salz in der Suppe betrifft, drohte die Bundesliga in der nächste Woche beginnenden Spielzeit noch fader zu schmecken. Die Weltklasse-Mittelstürmer Erling Haaland und Robert Lewandowski hatten Borussia Dortmund bzw. dem FC Bayern München bereits im vergangenen Sommer den Rücken gekehrt, diesmal verließen mit Jude Bellingham (zu Real Madrid) und Torschützenkönig Christopher Nkunku (zum FC Chelsea) weitere Superstars die Liga. Dazu kommt, dass die einzig verbliebenen Stammspieler der Weltmeistermannschaft von 2014, Torhüter Manuel Neuer und Thomas Müller, erstens im Herbst ihrer Karriere sind und zweitens aktuell als Reha-Patienten geführt werden.

Der Transfer von Englands Superstar Harry Kane, dem aktuellen Kapitän der Nationalelf des Vize-Europameisters, ist an Symbolkraft nicht zu überbieten. Seht her, die Bundesliga kann nicht nur Stars aus der Premier League holen, die schon über ihrem Zenit sind – siehe Sadio Mané, der im vergangenen Jahr vom FC Liverpool nach München kam, jedoch floppte. Für die Auslandsvermarktung und das Standing der hinter England, Spanien und Italien zurückgefallenen Liga ist der Mega-Deal Kane ein dickes Pfund.

Kane-Transfer ein Segen für die Bayern und die Liga

Der Rekordmeister ist mit dem Rekordtransfer an sein Festgeldkonto rangegangen, streckt sich für die monströse Ablösesumme weit jenseits der 100 Millionen Euro – je nach Bonuszahlungen - bis an die Decke. Ein Risiko-Investment, da Mittelstürmer Kane bereits 30 Jahre alt ist und nach Vertragsende 2027 keinen großen Widerverkaufswert mehr besitzt. Egal – die Bayern setzen alles auf die Karte Kane und den kurz- bis mittelfristigen Erfolg unter Trainer Thomas Tuchel, der mit dem Lewandowski-Nachfolger nun liefern muss. Die Meisterschale, dank der Tore von Kane nun geradezu unvermeidlich, ist nicht mehr genug. Tuchel wird nun am Traumziel Triple gemessen.

Kane und die Bayern sind ein Segen für die Liga - in der Außenwirkung. Nach innen bedeutet der Transfer: Mehr Spektakel und Show, weniger Spannung im Titelrennen. Das Nervenkitzel-Saisonfinale im Mai war wohl eine Ausnahme. Dumm gelaufen, BVB!