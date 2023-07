“Weltweite Strahlkraft”: Elber sieht Parallelen zwischen Kane und Guardiola

Dass Harry Kane (29) mittlerweile Wunschkandidat Nummer eins des FC Bayern für die Sturmspitze ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Für FCB-Legende Giovane Elber wäre der Top-Stürmer von Tottenham Hotspur ein Gewinn für die ganze Bundesliga. “Wenn Kane zu Bayern wechseln würde, wäre das einfach nur geil”, sagte Elber im Gespräch mit Sky. “Jeder Fan in Deutschland würde sich freuen, so einen Superstar in der Bundesliga bewundern zu können, nicht nur die Bayern-Fans.”

Der Brasilianer geht sogar so weit, die Situation mit der Ankunft von ManCity-Coach Guardiola zu vergleichen. “Es wäre so wie damals, als Pep Guardiola hier Trainer wurde. Das war auf jedem Sportsender der Welt zu sehen. Alle haben darüber gesprochen. Dieser Transfer hätte eine weltweite Strahlkraft”, sagte Elber. Der Star-Trainer hatte den deutschen Rekordmeister von 2013 bis 2016 trainiert und zu drei Meistertiteln geführt.

Über Kane sang Elber derweil eine regelrechte Lobeshymne: „Er bringt alles mit und hat keine Schwächen. Kane ist genau das Puzzleteil, das Bayern letzte Saison gefehlt hat.“ Mit dem englischen Stürmer „würde der FC Bayern wieder ganz oben in Europa angreifen und um den Champions-League-Sieg mitmischen. Zu hundert Prozent”, so der ehemalige Torjäger.

Kane hat bei seinem Londoner Heimatverein noch einen Vertrag bis 2024. Die Bayern sind Berichten zufolge bereits mit einem ersten Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro abgeblitzt. Ein weiteres soll aber bereits in Planung sein. Kane soll zudem einem Bericht der Sport Bild zufolge in einem persönlichen Gespräch mit Thomas Tuchel seine Bereitschaft signalisiert haben, an die Isar zu wechseln.

Es sei klar, dass Tottenham Kane nur ungern gehen lassen würde, sagte Elber. „Aber er hat ja angeblich große Lust auf München und hoffentlich werden sich alle einig. Es wäre überragend“, fügte der frühere Topstürmer hinzu.