Nächste Runde in Bayerns Kane-Poker terminiert

Die nächste Runde im Poker im Harry Kane ist offenbar terminiert. Wie die englische Times berichtet, plant der FC Bayern ein drittes Angebot für den englischen Nationalmannschaftskapitän von Tottenham Hotspur und will dieses einreichen, sobald der Premier-League-Klub Ende der kommenden Woche von seiner Testspiel-Reise durch Australien und Asien zurückgekehrt ist. Ob die neue Offerte den Vorstellungen der Spurs entspricht? Nach Angaben der Times liegt die Ablöse-Forderung der Londoner bei 115 Millionen Euro. Bei den Bayern schien man bislang bereit, bis zu 100 Millionen in einen neuen Mittelstürmer zu investieren. Das bislang letzte - und am Ende erfolglose - Kane-Angebot aus München soll bei 80 Millionen plus Bonuszahlungen gelegen haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kane hat den Münchnern nach Angaben von Ehrenpräsident Uli Hoeneß „ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht“ und er zum deutschen Rekordmeister wechseln wolle. Allerdings machte der als ausgebuffter Verhandler geltende Spurs-Boss Daniel Levy bislang keinerlei Anstalten, dem Wunsch seines Stars zu entsprechen - außer die Bayern greifen ganz tief in die Tasche. Kanes Vertrag bei seinem derzeitigen Verein läuft noch bis zum kommenden Sommer. Danach wäre der Torjäger ablösefrei. Eine Verlängerung in Tottenham soll für den Stürmer übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht zur Debatte stehen.

Spurs-Trainer Postecoglou von Kane-Gezerre genervt

Der neue Spurs-Trainer Ange Postecoglou zeigt sich derweil von den öffentlichen Diskussionen um die Zukunft seines Kapitäns zunehmend genervt. Der Australier hofft auf eine schnelle Entscheidung und Planungssicherheit. Im München soll Kane die Lücke schließen, die vor rund einem Jahr durch den Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona entstanden ist. In der vergangenen Saison war die Position im Sturmzentrum nicht adäquat besetzt, was dazu führte, dass die Münchner hinter ihren eigenen Erwartungen zurückblieben. So stand am Ende der Spielzeit „nur“ die elfte deutsche Meisterschaft in Serie zu Buche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige