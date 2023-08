Wie Harry Kanes Wechsel in England gesehen wird

Alan Shearer war natürlich befangen in der Frage, was das Beste ist für Harry Kanes Zukunft. Ein Wechsel zum FC Bayern? Oder der Verbleib bei Tottenham Hotspur? Der längst pensionierte Shearer ist mit 260 Treffern Rekordtorschütze der Premier League, musste in den vergangenen Jahren aber beobachten, wie Kane ihm immer näher kam. Nur noch 47 Tore Vorsprung hat Shearer.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte Kane ihn als besten Premier-League-Torjäger abgelöst, wenn er sich entschieden hätte, weiter für Tottenham zu spielen. Shearer war deshalb einer der größten Fürsprecher für Kanes Abschied aus England. Er postete vergangenen Freitag sogar ein Foto von sich in Pilotenuniform, hinter ihm ein Privatflugzeug. „Come on Harry, it‘s time to go!“, schrieb Shearer dazu.

Nach allem, was man weiß, hat Shearer dann zwar nicht das Flugzeug geflogen, das Kane nach München transportierte, aber nach einer episch-absurden Transfer-Saga ist sein Rekord erstmal sicher ist. Kane schießt seine Tore künftig für den FC Bayern – auch wenn es beim rund halbstündigen Debüt im Supercup gegen RB Leipzig (0:3) weder ein Tor noch einen Titel zu feiern gab.

In England gibt es derweil kaum jemanden, der ihm den Wechsel übel nimmt. Kane gilt als Musterprofi, als Sinnbild für Treue und Kontinuität. Seit seinem Durchbruch 2014/2015 hat er für Tottenham in jeder Saison wettbewerbsübergreifend mindestens 24 Tore geschossen, oft mehr als 30, einmal sogar 41. Trotzdem waren eine Vizemeisterschaft (2017) und ein Einzug ins Champions-League-Finale (2019) die größten Erfolge für den Klub in dieser Zeit. Kane war schon lange zu gut für Tottenham. Das englische Publikum hat Verständnis, dass er endlich auch Titel gewinnen will. Zumal er gerade 30 geworden ist und seine Karriere so langsam auf die Zielgerade einbiegt.

Owen riet Kane von Bayern-Transfer ab

Natürlich gibt es auch Stimmen, die ihm vom Umzug in die Bundesliga abgeraten haben. Michael Owen zum Beispiel gab zu Protokoll, dass eine Trophäe mit dem FC Bayern keine große Leistung sei. Das ist eine nachvollziehbare Position angesichts der Tatsache, dass die Münchner gerade zum elften Mal nacheinander Meister geworden sind. Wobei das Bayern-Kalkül natürlich ist, dass Kane den Klub zum Gewinn der Champions League schießt. Und: anders als Tottenham sind die Münchner in der neuen Saison in der Königsklasse vertreten.

Der Zorn der Fans des Londoner Klubs dürfte sich auf Präsident Daniel Levy konzentrierten. Die vergangene Saison war eine Katastrophe mit insgesamt drei Trainern und dem achten Platz. In der neuen Spielzeit ist ein Reset unter Ange Postecoglou geplant. Und auch wenn sich der neue Übungsleiter schon länger mit dem Gedanken befassen musste, möglicherweise ohne Kane auskommen zu müssen: dass der beste Spieler unmittelbar vor dem ersten Saisonspiel am Sonntag beim FC Brentford verkauft wird, ist eine Katastrophe für Postecoglou. Eine Katastrophe, die Levy zu verantworten hat.

Harry Kane ist der beste aktive Premier-League-Schütze, Rekordtorjäger und Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Er ist der möglicherweise größte Star, den Englands Fußball seit David Beckham hatte. Dass dieser Star neuerdings im Ausland spielt, ist auch ein Imageverlust für die stolze Premier League. Doch Teil der Erklärung für seinen Abschied ist, dass es in England keinen anderen Verein für ihn gab.

Welche Optionen hatte Kane in England? Keine!

Die Londoner Rivalen Arsenal und Chelsea kamen wegen seiner emotionalen Bindung zu Tottenham nicht in Frage. Manchester United war lange an Kane interessiert, entschied sich aber gerade, die vakante Position im Sturmzentrum mit dem jungen Dänen Rasmus Højlund zu besetzen. Manchester City scheiterte vor zwei Jahren bei dem Versuch, Kane bei Tottenham auszulösen – und holte zur vergangenen Saison Erling Haaland. Gemessen an dessen erster Spielzeit könnte der einstige Dortmunder den Torrekord von Shearer irgendwann in Gefahr bringen.