„All in gegangen“: So erklären die Bayern-Bosse den Kane-Transfer

Die Verantwortlichen des FC Bayern München haben wenig überraschend mit großem Stolz auf den vollendeten Transfer von Harry Kane reagiert. „Herzlich willkommen in München, Harry Kane! Wir freuen uns sehr über diesen hochkarätigen Neuzugang“, wird Vereinspräsident Herbert Hainer in der Mitteilung auf der Homepage des FCB zitiert. Der 69-Jährige erklärt, dass die Bemühungen um den englischen Nationalmannschafts-Kapitän „Hartnäckigkeit, Biss und Ausdauer“ erfordert haben – „ein großes Kompliment an alle Beteiligten des FC Bayern bei diesen Verhandlungen mit unserem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen an der Spitze“. Hainer erklärte: „Harry Kane wird nicht nur den FC Bayern verstärken, sondern auch der gesamten Bundesliga gut zu Gesicht stehen.“

Der 30 Jahre alte Mittelstürmer wurde am Samstag offiziell als Neuzugang des deutschen Rekordmeisters vorgestellt. Kane unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2027. Die Ablöse, die der FC Bayern an Tottenham Hotspur überweist, soll bei einer Fix-Summe von 100 Millionen Euro sowie möglichen Bonuszahlungen von rund 10 Millionen Euro liegen. Am Freitagabend war der beste aktuell beste Torjäger in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft (58 Tore) in München angekommen, er absolvierte den Medizincheck und unterzeichnete dann noch in der Nacht zu Samstag seinen Vertrag. Sein Debüt soll Kane schon im Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig am Samstagabend (20.45 Uhr, Sat.1 und Sky) in München geben.

Bayern-Boss Dreesen: „Haben uns nach der Decke gestreckt“

Dem Transfer waren wochenlange Verhandlungen zwischen den Münchener Verantwortlichen und dem als hartnäckig bekannten Tottenham-Chef Daniel Levy vorangegangen. FCB-Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen sagte in der Mitteilung: „Es war ein längerer Prozess, aber nun sind wir umso glücklicher, dass Harry Kane ab sofort das Trikot des FC Bayern München tragen wird.“ Der Engländer, der 19 Jahre lang bei Tottenham aktiv war, sei „ganz früh Wunschspieler Nummer eins gewesen“, betonte Dreesen. Mit Blick auf den finanziellen Rahmen, der inklusive des Gehalts (kolportiert werden rund 25 Millionen Euro jährlich), meinte der Bayern-CEO: „Wir haben uns natürlich nach der Decke gestreckt. Wir sind ein Stückchen All in gegangen, aber natürlich immer in einem Rahmen der wirtschaftlichen Vernunft. Das ist Teil unserer DNA.“ Gleiches gelte für den Neuzugang aus London, der „sportlich wie charakterlich perfekt zu uns passt“, machte Dreesen deutlich.

Durch den Transfer von Kane schließt der FC Bayern die Planstelle in der Sturmzentrale, die nach dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona im Sommer 2022 nie wirklich geschlossen werden konnte. „Mittelstürmer von Weltklasseformat waren immer ein wichtiger Faktor, wenn der FC Bayern seine größten Titel gefeiert hat, und wir sind überzeugt, dass Harry Kane diese Erfolgsgeschichte fortsetzen wird“, erklärte Dreesen und ergänzte: „Unsere Fans können sich auf einen der besten Goalgetter unserer Zeit freuen.“