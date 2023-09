Nach Eigentor: Southgate schimpft über Behandlung von United-Star Maguire

„Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Spieler so behandelt wurde wie er”, schimpfte Gareth Southgate nach dem 3:1-Sieg der englischen Nationalmannschaft im Testspiel gegen Schottland am Dienstagabend. „Es ist ein Witz. Ein absoluter Witz, es macht mich wütend.” Es ging um Harry Maguire, den die schottischen Fans bei beinahe jedem Pass verhöhnten. Der Innenverteidiger von Manchester United war zur Halbzeit aufs Feld gekommen und hatte in der 67. Minute mit einem Eigentor für den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 2:1 gesorgt.

Seit geraumer Zeit steht Maguire, der einst als bester Innenverteidiger Englands galt und zwischenzeitlich auch den Titel des teuersten trug, in seinem Land in der Kritik. Auch Gareth Southgate geriet ins mediale Kreuzfeuer, weil er den United-Kicker dennoch weiter für die Nationalmannschaft nominierte. Verstehen kann der Coach das nicht. Southgate sieht die Verantwortung dafür in der eigenen Heimat, wo die Diskussionen um Maguire immer wieder angefacht werden. „Wir befinden uns jetzt in einer Situation, in der die Gegner wegen der Menschen in unserem eigenen Land denken, sie können sich über ihn lustig machen”, kritisierte der 53-Jährige.

Maguire bei Manchester United nicht mehr Kapitän

„Er war ein unglaublicher Spieler für England in einer der erfolgreichsten Mannschaften, die wir je hatten - entscheidend für das, was wir gemacht haben”, lobte Southgate den 30-Jährigen, der bei United seit diesem Sommer nicht mehr Kapitän ist. „Zum Glück hat er die Unterstützung der Kabine und der Leute, die hinter ihm stehen. Ich finde, die englischen Fans im Stadion waren heute Abend absolut brillant.”

Maguire absolvierte bislang 59 Länderspiele für die „Three Lions”. Schlagzeilen schrieb er 2019, als er mit seinem 87 Millionen Euro schweren Wechsel von Leicester City zu Manchester United zum damals teuersten Innenverteidiger aller Zeiten wurde. Seitdem hat sich die öffentliche Wahrnehmung um den Abwehrspezialisten verändert. In den ersten vier Spieltagen der laufenden Premier-League-Saison kam Maguire nur ein Mal als Einwechselspieler zum Einsatz.