Auch Harry Maguire fehlt Manchester United gegen den FC Bayern

Englands Nationalspieler Harry Maguire wird beim Champions-League-Spiel von Manchester United am Mittwoch in München (21 Uhr/DAZN) nicht dabei sein. Nach Klubangaben gehörte der 30-Jährige nicht zu den 21 Spielern, die am Dienstag im Flieger gen Deutschland saßen. Der Grund sei eine Verletzung, Details dazu gab der Verein nicht bekannt.

Maguire, der vor der Saison als Kapitän abgesetzt worden war, gehörte zuletzt nicht zum Stammpersonal und kam in dieser Premier-League-Saison erst zu einem Kurzeinsatz (beim 1:3 gegen Arsenal). Englands Nationaltrainer Gareth Southgate verurteilte die anhaltende Kritik an Maguire in den Medien und Schmähgesänge von Fans gegen den Profi.

Auch Bayern-Profi Harry Kane nahm seinen Teamkollegen aus der englischen Nationalmannschaft in Schutz. „Er wurde wahrscheinlich ein wenig zum Sündenbock gemacht“, sagte Kane am Dienstag. „Er ist ein wirklich guter Freund von mir, ein toller Kerl und ein wirklich hart arbeitender Profi. Er war in letzter Zeit und in der Geschichte Englands einer der besten Verteidiger Englands.“

Neben Maguire fehlen Raphael Varane, Mason Mount, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Amad Diallo sowie Antony ein weiterer Spieler der „Red Devils“. Auch der frühere Dortmunder Jadon Sancho steht aus disziplinarischen Gründen derzeit nicht im Kader. Er hatte Trainer Erik ten Hag in einem Social-Media-Post kritisiert und den Coach indirekt der Lüge bezichtigt.

Der United-Kader für die Reise nach München:

Torhüter: Altay Bayindir, Tom Heaton, Andre Onana, Radek Vitek.

Verteidigung: Victor Lindelof, Lisandro Martinez, Sergio Reguilon, Diogo Dalot, Jonny Evans.

Mittelfeld: Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Casemiro, Facundo Pellistri, Scott McTominay, Dan Gore, Hannibal.

Angriff: Anthony Martial, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho, Omari Forson.

