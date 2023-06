﻿Hat Deutschland noch den richtigen Bundestrainer?

Bundestrainer Hansi Flick bekam nach den jüngsten Misserfolgen der deutschen Nationalmannschaft Gegenwind zu spüren. Ist er noch der Richtige für den Posten beim DFB? Das RedaktionsNetzwerk Deutschland hat seine Kolumnisten gefragt.

Hannover. Die Nationalmannschaft steckt knapp ein Jahr vor der Heim-EM, die am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel in München beginnt, mal wieder in der Krise. Von den letzten 15 Partien wurden nur vier gewonnen, unter anderem gegen die Fußballzwerge Oman, Costa Rica und Peru. Auch nach dem WM-Debakel in Katar wurde es nicht besser. In der vergangenen Woche gab es ein enttäuschendes 3:3 gegen die Ukraine und eine 0:1-Pleite gegen Polen. Deshalb diskutiert Fußball-Deutschland trotz des Treuebekenntnisses und der Jobgarantie von Sportdirektor Rudi Völler auch über Hansi Flick: Ist er noch der richtige Bundestrainer? Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) hat seine Kolumnisten vor der Partie am Dienstag gegen Kolumbien (20.45 Uhr, RTL) nach ihrer Meinung gefragt.