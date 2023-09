Havertz fühlt sich von deutschen Fans im Stich gelassen

Nationalspieler Kai Havertz hat sich mit Rückblick auf die verkorkste WM in Katar und die jüngsten Misserfolge in den zurückliegenden Länderspielen kritisch über die Unterstützung von außen geäußert. „Es sollte jedem aufgefallen sein, auch in der Nachbetrachtung von so einer WM, dass wir da jetzt nicht so viel Rückhalt hatten im Land“, sagte der Offensivspieler vom FC Arsenal am Donnerstag auf einer DFB-Pressekonferenz in Wolfsburg auf Sportbuzzer-Nachfrage, ob die Mannschaft angesichts der Ergebnisse und Leistungen in der Vergangenheit in der öffentlichen Bewertung zu schlecht wegkomme.

„Natürlich gab es da auch andere Gründe, was wir auch verstehen können“, gab der 24-Jährige mit Blick auf die Diskussion um das umstrittene Gastgeberland Katar zu. Jedoch sagte er auch gerichtet an die Fans: „Aber auch fußballerisch war da kein Support vorhanden. Da waren wir echt auf uns allein gestellt, auch wenn ich da jetzt nicht alle mit einbeziehe.“ Für ihn als als Fußballer seien Fans „extrem wichtig, weil das natürlich auch Kraft verleiht.“

Auch deswegen habe er mit Neid auf andere WM-Teilnehmer geschaut: „Wenn man das bei den anderen Nationen gesehen hat, was die für Fans hatten und für einen Support von der Nation, hat das bei uns meiner Meinung nach ein bisschen gefehlt. Man sagt ja so schön, die Fans sind der 12. Mann und geben natürlich vor allem in den schlechten Phasen großen Support, den haben wir jetzt nicht hundertprozentig jedes Mal gespürt.“

Havertz will Gunst der Fans vor Heim-EM zurückgewinnen

Die Heim-EM 2024 ist weniger als ein Jahr entfernt und derzeit ist die Euphorie rund um die deutsche Nationalmannschaft eher überschaubar. Um sich bei dem Turnier im eigenen Land nicht wieder im Stich gelassen zu fühlen, will Havertz um die Gunst der deutschen Fans kämpfen: „Wir müssen jetzt versuchen, die Fans mit guten Leistungen die Fans wieder ins Boot zu holen und wieder für Euphorie zu sorgen. Und ich glaube, das geht nur über Siege.“

Das hat seit der WM mit nur einem Sieg aus fünf Länderspielen bislang noch nicht geklappt. „Wir wissen alle, dass die Phase jetzt nicht allzu positiv war und wir nicht viele Spiele gewonnen haben“, so der Offensivspieler, der in 37 Einstätzen für das DFB-Team bislang 13 Tore erzielte. Sein Appell: „Auch in schlechten Phasen braucht man als Fußballspieler den Rückhalt und die Unterstützung, um da wieder rauszukommen. Anders geht‘s halt nicht.“ Nächste Chance für den Schulterschluss mit den deutschen Fans ist für Havertz und Co. am Samstag in Wolfsburg die Partie gegen WM-Schreck Japan (20.45 Uhr/RTL).