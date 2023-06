Henning, der Zuverlässige: Wie Matriciani aus dem Nichts zur U21-Säule wurde

Wer seine (Ex-)Trainer oder Mitspieler nach der größten Stärke von Henning Matriciani fragt, bekommt stets ähnlich lautende Antworten. „Er macht die Dinge, die gefordert sind“, sagt U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo. „Henning ist ein super Typ, ein Spieler, wo man weiß, was man an ihm hat. Er spielt einfach, macht nichts Verrücktes“, meint Angelo Stiller, sein Teamkollege beim DFB-Nachwuchs. Und: „Henning ist zuverlässig, ein totaler Teamplayer, und sehr wichtig für die Mannschaft. Im Defensiven bekommst du verlässliche Qualität, totales Herz“, ergänzt Frank Kramer, ehemaliger Coach beim FC Schalke 04, gegenüber dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Matriciani hat einen beeindruckenden Weg hinter sich. „Er war schon fast vorbei“, sagt Matriciani dem SPORTBUZZER, „als ich von Bielefeld weggegangen bin“. Als Nachwuchskicker spielte er zwei Jahre bei der Arminia (2014 bis 2016), konnte sich aber nicht durchsetzen. „Wir hatten andere gute Spieler, ich hätte deshalb wenig Spielzeit bekommen“, erinnert er sich. Noch vor drei Jahren war es also kaum vorstellbar, dass Matriciani noch eine Profikarriere einschlagen würde. Es kam anders. „Ich bin lieber einen Schritt zurück“, in die Jugend und die Herrenmannschaft seines Heimatvereins SV Lippstadt 08 – „und jetzt drei, vier wieder nach vorne.“

Im Sommer 2020 wechselte Matriciani innerhalb der viertklassigen Regionalliga von Lippstadt zur Zweitvertretung der Schalker. In der Abstiegssaison 2020/21 durfte Matriciani einmal bei den „Königsblauen“ in die Bundesliga reinschnuppern. In der Zweitliga-Saison reichte es nur zu zwölf Spielen – aber als nach dem Aufstieg zahlreiche Leistungsträger in der Defensive weggebrochen waren, nutzte der Verteidiger seine Chance. Erst unter Kramer und später auch unter dessen Nachfolger Thomas Reis war der gebürtige Lippstädter weiter sehr gefragt. Ab dem 11. Spieltag spielte er in 15 Partien sogar über 90 Minuten. So gelang ihm im vergangenen März der Sprung zur deutschen U21 – und letztlich sogar in den Kader für die laufende EM in Georgien und Rumänien.

Matriciani kennt seinen Wert

Was ihn auszeichnet, haben seine Weggefährten hinreichend erklärt. Matriciani schätzt seine Qualitäten ebenfalls realistisch ein: „Ich komme eher über die Mentalität als über die Technik.“ Ihn zeichnet der Fleiß aus, den es braucht, um Widrigkeiten zu überwinden. „Ich lerne sehr schnell, habe eine gute Entwicklung hinter mir im vergangenen Jahr“, sagt er und erkennt, dass er seit seinem steilen Aufstieg auch fußballerisch „besser wird, weil ich mit so vielen guten Spielern spiele und trainiere“.

Er macht die Dinge, die gefordert sind. U21-Trainer Antonio Di Salvo über Henning Matriciani

U21-Nationaltrainer Di Salvo schätzt Matriciani. Der Schalker werde „total unterschätzt“, betont der 44-Jährige und lobt, „wie Henning die Aufgaben annimmt, ohne Nervosität. Beim EM-Auftakt gegen Israel (1:1) stand Matriciani etwas überraschend in der Startelf. Wieder profitierte er davon, die Chance zu bekommen, weil mit Armel Bella-Kotchap und Jordan Beyer zwei Abwehrspieler verletzt fehlen.

Der Emporkömmling ist gelernter Innenverteidiger, kam bei S04 aber meist links in der Viererkette zum Einsatz. Di Salvo setzte ihn nun neben Kapitän Yann Aurel Bisseck ein. Und der DFB-Coach bekam den Henning Matriciani, den alle erwarten können. „Ich kann ihm nur ein Kompliment machen für seine Leistung“, sagte Di Salvo vor dem zweiten Auftritt gegen Tschechien an diesem Sonntag (18 Uhr, Sat.1), bei dem Matriciani erneut beginnen dürfte. Seine Klasse auf dem Rasen steht stellvertretend für die außergewöhnliche Laufbahn. „Er hat selbst nicht gedacht, dass er diesen Weg gehen könnte, aber er hat immer an sich geglaubt“, meinte Di Salvo.

Mit „sehr viel Ehrgeiz“ doch noch Profi geworden

Für den unverhofften EM-Teilnehmer ist es „surreal“, beim Turnier dabei zu sein, „manchmal muss ich mich etwas schütteln. Die vergangenen Turniere habe ich im Fernsehen verfolgt. Ein bisschen habe ich davon geträumt, dort auch mal zu spielen.“ Das hat sich Matriciani nicht zuletzt mit gesunder Selbsteinschätzung zu verdanken. „Ich hatte immer sehr viel Ehrgeiz, das kann ich dem Team gut mitgeben“, meint er. Ex-Schalke-Coach Kramer sagt über seinen ehemaligen Schützling: „Er kennt seinen Wert genau.“

"Surreal": Henning Matriciani ist selbst überrascht von seiner Teilnahme bei der U21-EM. © Quelle: IMAGO/Beautiful Sports

Wie ungewöhnlich der Karriereweg des Henning Matricani ist, weiß er selbst ebenfalls einzuschätzen: „Es ist einzigartig, dass ich den Traum leben darf.“ Dennoch sagt der S04-Profi, der seinen Vertrag nach dem Abstieg gerade bis 2026 verlängert hat, er fühle sich „nicht als Vorbild, obwohl ich das schon ein paar Mal gehört habe“. Elf seiner Art auf dem Platz genügen ohnehin nicht für ein funktionierendes Team, betont Matriciani selbst. „Man braucht auch ein paar andere Spielertypen, die Mischung macht es“, sagt er. Doch der Profi auf Umwegen ist einer der Spieler, der bei der U21-EM noch ein zentraler Faktor für Deutschland werden kann – mit seiner Qualität, der Verlässlichkeit.