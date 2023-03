﻿Henry Maske: „Ich habe nicht mit Wattebällen geworfen“

Henry Maske hob den Boxsport in Deutschland auf ein neues Niveau – das Medieninteresse am Halbschwergewichts-Champion war gigantisch.

Er war der „Gentleman-Boxer“: Vor 30 Jahren wurde Henry Maske Weltmeister, entthronte den Halbschwergewichts-Champion Prince Charles Williams. Was Maske nicht ahnte: Er löste damit einen gigantischen Boxboom in Deutschland aus. Ein Blick zurück in eine Zeit, als Boxen bis zu 17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher lockte.

Herr Maske, zurück zum 20. März 1993, wenige Minuten bis zum Kampf in der Düsseldorfer Phillipshalle. Was ging Ihnen durch den Kopf?

Auf der einen Seite war es wie immer in der Situation. Ich stand vor einem anspruchsvollen Gegner. Und der Boxer geht immer in den Ring mit dem Risiko zu verlieren. Die Fragen „Hast du alles getan, was nötig ist?“, „Bist du gut vorbereitet?“, Hast du Antworten auf die Fragen, die der Gegner dir stellt?“, „Weißt du, welche Fragen der Gegner dir stellt?“ gingen mir durch den Kopf. Ich konnte andererseits immer einschätzen, wie ich mich fühlte, gut oder nicht. Und ich war auch an diesem Abend fokussiert, konzentriert – aber nicht nervös.

Nach anderthalb Minuten waren Sie im Kampf drin, alles lief von selbst.

Ich habe meine Erwartungen erfüllen können, meine Hoffnungen haben sich bestätigt und ich bin in der Lage gewesen, einen Prince Charles Williams zu dominieren. Ja, stimmt.

Die US-Moderatoren sagten gegen Ende des Kampfes über Henry Maske: „Merken Sie sich diesen Namen, Sie werden ihn für eine lange Zeit sehr oft hören.“

Das ist eine schöne Aussage. Ich habe immerhin den geboxt, der den Mut hatte, den Titel im Ausland zu verteidigen. Ich habe den geboxt, der unter den Weltmeistern der verschiedenen Verbände als Bester galt. Ich sage aber auch gleich, was mit dem Kerl danach passiert ist: Der ist weg gewesen. Es gibt Sportarten, da kann man immer wieder eine Chance bekommen. Beim Boxen bedeutet solch ein Kampf eine extrem große Gelegenheit für mich, aber gleichzeitig läuft mir das Risiko hinterher. Das Beispiel von Prince Charles Williams, der danach komplett weg war von der Bildfläche, zeigt, welches Ausmaß das Ergebnis eines Kampfes haben kann.

Henry Maske gewann am 20. März 1993 den Halbschwergewichts-Weltmeistertitel des Boxverbands IBF. © Quelle: imago/WEREK

Für den ersten WM-Kampf erhielten Sie eine Gage von 100.000 Mark. Ihr Manager Wilfried Sauerland kündigte anschließend an, Sie könnten „in den nächsten drei Jahren Millionen scheffeln“. Wir wissen heute, welch unfassbaren Boxboom Sie ausgelöst haben. War auch Ihnen bewusst, dass da etwas Großes bevorsteht?

Es wäre von meiner Seite vermessen, das zu behaupten. Selbstverständlich war mir klar, dass das Boxen im damaligen Westdeutschland kein großes Interesse hervorrief. In unserem Sport muss jeder eine Entscheidung treffen: Entweder finde ich Boxen gut oder fürchterlich. Dazwischen gibt es nichts. Für diejenigen, die sich dafür entschieden haben – mit Respekt, mit Anstand, mit großem Interesse –, hat man in den Jahren davor nicht viel getan. Aber auch Deutschland hat nachts den Fernseher eingeschaltet, wenn Ali geboxt hat. Ein Beweis, dass der Sport immer hochinteressant war. Die Akteure, die es hierzulande gab, haben jedoch nicht das große Interesse hervorrufen können oder sogar dafür gesorgt, dass sich die Menschen abgewendet haben. Aus heutiger Sicht war das eine Chance für uns.

Henry Maske erklärt: „So habe ich Neugierde aufs Boxen schüren können“

Sie sagen, man müsse beim Boxen eine Entscheidung treffen, ob man es mag oder nicht. Zu Ihrer Zeit gab es einen Bereich dazwischen. Immerhin hat sich auch meine Mutter zu meinem Vater und mir gesetzt, wenn Sie gekämpft haben. Das war vorher und hinterher undenkbar. Bei Ihnen gab es die bunten Mäntel, die für einen guten Zweck verkauft wurden, die Einlaufmusik von Vangelis, die zum Kassenschlager wurde, den strategischen Kampfstil, der das Boxen der Prügelei enthob und legitimierte. Wann ist Ihnen aufgefallen, dass Sie ein neues Publikum ansprachen?

Es war der da, der jeden Boxkampf guckte. Es war der dabei, der sich nur Spitzenkämpfe rausgesucht hat. Und es waren Menschen da, die ich irgendwie angesprochen hatte – wie Ihre Mutter. Am Ende waren die alle da, über 17 Millionen am Ende. Und jeder von denen war wichtig: der, der ganz vorne saß, früher schon da war und sich das viel Geld kosten ließ, aber auch der, der für kleines Geld ganz hinten saß, um sagen zu können: „Ich war bei dem Kampf dabei.“ Und es waren prominente Menschen da, wie damals beim Schmeling und wie es auch in den USA üblich ist. Die Konstellation war nicht erwartbar. Alles hat sich so rasant entwickelt, ich war ja am Ende nur vier Jahre an der Spitze.

Warum ist es ausgerechnet Ihnen gelungen, die Menschen beim Boxen zu vereinen, zum gesamtdeutschen Sportidol zu werden?

Ich hatte das Glück, dass man mich Anfang der Neunziger in die wenigen Talkshows, die es gab, oder in Quizshows einlud. Die Zuschauer haben dann nicht wegen des Boxers eingeschaltet, sondern weil sie immer einschalteten. Und so habe ich Neugierde aufs Boxen schüren können. Ich habe die Leute auf einer anderen Ebene erreicht – wie Ihre Mutter. „Mensch, der hört sich ja gar nicht so an, wie ich mir einen Boxer vorstelle. Ein Boxer ist doch eigentlich ein Prolet – der aber nicht. Und der sieht auch nicht so aus.“ Dazu kommt, dass ich bereits im Sommer 1992 gegen Prince Charles Williams um den WM-Titel kämpfen sollte, doch der Kampf fand nicht statt, weil er sich die Hand verletzt hatte. Während der neun Monate Wartezeit hatte die Presse viel Zeit zum Spekulieren: „Der Maske hat als Amateur alles gewonnen, doch als Profi hat er keine Chance.“ Das hatte zur Folge, dass sich viele Leute positioniert und gesagt haben, „ich wünsche es ihm.“ Dann hatten wir das Glück, dass RTL verstanden hat, dass Liveberichterstattung das beste Produkt ist. Wir haben ein hervorragendes Package gebildet. Aus den USA haben Beobachter über die Übertragungen von RTL gestaunt, diese Qualität kannten selbst die nicht. So haben wir schon im zweiten Jahr mehr als 10 Millionen Zuschauer gehabt. Obwohl meine Gegner kaum bekannt waren. Erst 1995 hatten wir dann zwei Kämpfe, in denen auch die Gegner bekannt waren – die beiden Kämpfe gegen Graziano Rocchigiani.

1992 gab es einen Kampfabend mit Ihnen und Axel Schulz auf der Documenta. Die Kunstgesellschaft entdeckte das Boxen. Wie war denn da der Austausch?

Jan Hoet war seinerzeit der Documenta-Chef, ein unfassbar interessanter Mensch. Der hat uns ein paar Teile der Documenta erklärt. Da dachten wir: Kunst ist so einfach – wenn der es dir erklärt. Ohne die Erklärung hätte ich nichts verstanden. Höchst beeindruckend! Anfang der Neunziger war es auch noch nicht hip, über Profiboxen zu sprechen. Doch da hat man plötzlich gefragt: Was hat Boxen mit Kultur zu tun? Hauen sich da wirklich nur zwei Leute auf die Fresse? Nicht nur ein Hemingway hatte schließlich Interesse am Boxen, auch andere Intellektuelle. Man begann, sich anders mit dem Sport auseinanderzusetzen. Natürlich ist das Ziel, jemand anderen zu schlagen, aber es geht auch darum, zu verhindern, getroffen zu werden, es überhaupt zu können. Wer es mal versucht hat, weiß, wie herausfordernd es wirklich ist. Das Boxen mit diesem Ansatz zu betrachten, hat natürlich eine ganz andere Geschmeidigkeit.

Fühlten Sie sich geschmeichelt?

Auf jeden Fall.

Sie hätten ja auch als „der blöde Boxer“ vorgeführt werden können ...

Nein, ein Jan Hoet hat mich nicht vorgeführt. Ein Jan Hoet hat mir und Axel seine Welt erklärt. Und wir haben beeindruckt danebengestanden, weil wir das alles endlich mal verstanden haben.

„Ich habe glücklicherweise einen Weg gefunden, trotzdem zu gewinnen – irgendwie auch eine Kunst.“ Henry Maske über seine fehlende K.-o.-Power

Ist das Boxen für Sie eine Kunstform?

Ganz klar. Ich habe früh für mich einen Boxstil entwickelt, mit Manfred Wolke (sein Trainer, d. Red.). Keine Ahnung, ob ich, wenn ich es darauf angelegt hätte, wenn ich es richtig trainiert hätte, den K.-o.-Punch hätte entwickeln können. Bevor Wolke kam, habe ich den Kopf weggezogen, wenn der Schlag kam. Dann habe ich eine aktive Verteidigungsbereitschaft gelernt: erst vermeiden getroffen zu werden, dann selbst treffen. Einfach durchzugehen war nicht meine Welt. Ich habe glücklicherweise einen Weg gefunden, trotzdem zu gewinnen – irgendwie auch eine Kunst.

Sie haben sich nie auf wilde Prügeleien eingelassen. Auch in ihrem ersten WM-Kampf haben Sie Ruhe bewahrt, sind nicht auf den K.o. gegangen. Ist das Ihr Charakter?

Ich wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, ich hätte da bewusst zurückgezogen. Hätte ich es gekonnt, hätte ich es versucht. Aber ich hatte und habe ihn eben nicht, diesen Vernichtungswillen. Man kann mir das vorwerfen. Ich sage dann: „Nee, ich kam auch ohne klar.“ Ich habe dadurch zwar ein bisschen länger gebraucht, dafür war das Fernsehen happy. Ich habe auch nicht mit Wattebällen geworfen, nur die maximale Härte war nicht da, um etwas schnell zu beenden. Und irgendwie ist das auch mein Charakter. Ich habe nicht gezielt zurückgezogen, aber ich habe es einfach nicht in mir, da richtig durchzuziehen.

Maske: „Meine Motivation war vor allem, nicht zu verlieren“

Macht Ihnen Kämpfen Spaß?

Nein. Wem macht Kämpfen wirklich Spaß? Beim Kämpfen geht es ums Resultat. Aber ist man immer bereit, das Risiko einzugehen, auch zu verlieren? Wer mal verloren hat in seinem Leben – und damit meine ich nicht, 100 Euro zu verlieren –, wer also mal so richtig verloren hat, weiß: Das ist kein schönes Gefühl. Und wenn Mutti sagt, es muss auch Verlierer geben, beruhigt das kein bisschen. Wenn man aber verliert und dann noch feststellt, dass man Dinge hätte besser machen können, dann ärgert man sich. Zu Recht. Und im besten Fall lernt man daraus. Meine Motivation – und die war ausgeprägter als bei manch anderem – war vor allem, nicht zu verlieren.

Ausgerechnet in ihrem letzten Kampf haben Sie verloren. Und das hat so sehr an Ihnen genagt, dass Sie elf Jahre später gegen denselben Gegner für einen Kampf zurückgekehrt sind. Haben Sie durch den Sieg im zweiten Kampf gegen Virgil Hill Frieden mit der Niederlage zuvor geschlossen?

Da machen Sie es sich zu einfach. Die Niederlage ist deswegen nicht weg. Dass ich dann über zehn Jahre später so bekloppt bin und das noch mal mache ... Heute bin ich dankbar. Ich habe das jahrelang nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe dann aber nicht mehr gegen den geboxt, gegen den ich Jahre zuvor verloren hatte. Ich hatte die Gelegenheit, gegen den Champion zu boxen, denn er hatte jemanden geschlagen, der auf dem aufstrebenden Ast war, der ein richtiger Champion werden sollte. Für mich war das also kein Treffen von zwei älteren Boxern, sondern die Gelegenheit, den Champion zu schlagen. Das machte es spannend.

Henry Maske feierte 2007 ein erfolgreiches Comeback. © Quelle: IMAGO/Plusphoto

Sie hätten von Ihrem Status als Ex-Weltmeister bequem leben können, sind aber Unternehmer geworden.

Ich hatte in meiner Karriere als Sportler festgestellt, dass ich nicht mehr werde, was ich immer werden wollte, nämlich Trainer. Nachdem ich aufgehört hatte, wusste ich nicht, was ich machen sollte. Dann bin ich zu etwas gekommen, dass mich neugierig machte und was ich mir zutraute zu lernen. Daraus wurden 20 Jahre McDonalds, zehn Restaurants, über 300 Mitarbeiter und eine gute Zeit für alle Beteiligten. Selbstverständlich habe ich gewusst, dass viele Dinge, die ich im Boxsport gelernt habe, adaptierbar sind fürs Leben. Ich war dabei nicht der Beste, absolut nicht. Ich habe den Job nicht mit den Ansprüchen, mit der Qualität gemacht, die ich als Boxer hatte. Aber ich war auch in keinem Fall der Schlechteste. Ich war gut mittendrin. Und für Dinge, die ich nicht beherrscht habe, habe ich jemanden gesucht, der es beherrscht. Ein Unternehmer muss nicht alles können, aber wissen, was gekonnt werden muss, um erfolgreich zu sein. Und dazu war ich in der Lage. Mir gab das ein gutes Gefühl, mehr zu sein als – in Anführungsstrichen – nur ein guter Boxer.

Boxboom „könnte bei entsprechenden Protagonisten wiederkommen“

Warum ist der Boxboom vorbei?

Was denken Sie?

Es liegt an den Protagonisten.

Nichts anderes kann ich Ihnen sagen. Wir sind keine Mannschaftssportart, wo man sich, wenn man das nötige Kleingeld hat, ein Team zusammenklauben kann. Wir gehören zu den Sportarten, die von Personen leben. Und wenn die Personen nicht da sind, lässt die Resonanz nach. Die könnte bei entsprechenden Protagonisten wiederkommen. Und dann würde sich auch Ihre Mutti wieder motivieren lassen.

Noch einmal zurück zum 20. März 1993. Was war ihr Alternativplan für den Fall, dass Sie verloren hätten?

Ich hatte keinen Plan B. Damit geht ein Boxer nicht in den Ring. Ich hatte nur Plan A.