Co-Trainer Hermann Gerland: Darum verließ ich Flick für die U21

Insgesamt 90 Spiele war Hermann Gerland Co-Trainer von Hansi Flick. Von November 2019 bis Juni 2021 in 86 Spielen beim FC Bayern und bei der Weltmeisterschaft in Katar für weitere vier Partien. Nachdem Flick dem Rekordmeister im Sommer 2021 den Rücken kehrte, folgte Gerland ihm zum DFB und fungierte als Scout. Doch nach nicht mal zwei Monaten beendete er seine Tätigkeit für die A-Nationalmannschaft und heuerte als Co-Trainer von U21-Coach Antonio Di Salvo an. In einem Interview mit der Bild hat der 69-Jährige nun seine Beweggründe verraten, warum er Flick damals verlassen hat.

„Bei Hansi war ich praktisch Scout, sollte Spiele und Spieler beobachten. Dann hatte mich Toni gefragt, ob ich sein Co-Trainer werden möchte. Ich kannte ihn schon als Spieler und habe sofort Ja gesagt.“ Seither assistierte er Di Salvo in 14 Länderspielen, die Rollenverteilung zwischen den beiden ist laut Gerland klar aufgeteilt. „Toni ist der Chef und ich versuche ihm zu helfen. Ich gebe ihm Ratschläge, wenn er mich fragt, was ich von einzelnen Spielern halte. Am Ende trifft Toni aber die Entscheidung.“

„Olympia ist mein großer Traum.“ U21-Co-Trainer Hermann Gerland

Aktuell befindet sich der langjährige Talente-Guru des FC Bayern mit der U21 bei der Europameisterschaft. Der Turnierauftakt ist mit dem 1:1 gegen Israel am Donnerstag missglückt, am Sonntag wartet auf den Titelverteidiger gegen Tschechien (18 Uhr, Sat.1) das zweite und möglicherweise vorentscheidende Gruppenspiel, bevor es gegen Mitfavorit England (28. Juni, 18 Uhr) geht. Das Ziel von Gerland ist klar: „Olympia ist mein großer Traum. Ich war bei der WM, habe im Vereinsfußball alles gewinnen dürfen. Olympia wäre noch mal was Großartiges für mich. Wir haben es ja selbst im Fuß.“

Und in der Tat, noch hat es die Elf von DFB-Coach Di Salvo trotz des Stotterstarts selbst „im Fuß“. Neben Olympia-Gastgeber Frankreich qualifizieren sich die drei besten Teams der EM. Somit würde für die DFB-Junioren das Erreichen des Halbfinals reichen, um 2024 bei Olympia dabei zu sein - unter Umständen ist die Quali sogar bei einer Viertelfinal-Niederlage möglich.