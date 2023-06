Offiziell: Boëtius verlässt Bundesliga-Absteiger Hertha BSC

Erwartungen der Veranstalter mehr als erfüllt

Special Olympics: Positive Bilanz, aber noch weit vom Mainstreamsport entfernt

Am Sonntag sind in Berlin die Special Olympics World Games zu Ende gegangen. Aus der ganzen Welt reisten Menschen mit geistiger Behinderung an, um sich hier zu messen. Auch Schwimmer Dorian Burkardt war bei den Spielen dabei – und ergatterte eine Medaille.