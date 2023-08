Wechsel nach Sevilla: Hertha wird Lukebakio los

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat einen seiner Top-Verdiener von der Gehaltsliste bekommen. Wie die Klubs am Donnerstagabend bekanntgaben, wechselt Dodi Lukebakio aus der Hauptstadt zum FC Sevilla. Mit dem Europa-League-Sieger läuft der Stürmer also diese Saison in der Champions League auf, statt sich mit der bisher punkt- und torlosen Hertha in der 2. Bundesliga zu beweisen. Lukebakio unterschreibt bei den Andalusiern einen Fünfjahresvertrag bis 2028.

Über die Ablöse machten beide Vereine keine Angaben. Laut Bild soll sie inklusive Bonuszahlungen aber bei bis zu zehn Millionen Euro liegen – viel Geld für den finanziell angeschlagenen Hauptstadtklub. Zudem habe sich Hertha eine Weiterverkaufsbeteiligung für Lukebakio gesichert. So könnte zumindest ein betrachtlicher Teil der 20 Millionen Euro Ablöse, die man 2019 für Lukebakio an Watford überwies, wieder eingenommen werden.

Lukebakio stand von 2019 bis 2023 mit einjährigem Leih-Intermezzo in Wolfsburg in der Saison 2021/22 insgesamt 100-mal für Hertha in Pflichtspielen auf dem Platz. Dabei gelangen dem Nationalspieler Belgiens 28 Tore und 18 Vorlagen. In dieser Spielzeit bestritt er – wohl vor allem wegen des bevorstehenden Abgangs – noch kein Pflichtspiel. „Hertha ist der Verein, für den ich mit Abstand am meisten Pflichtspiele absolviert habe. Deswegen wird da immer eine Verbindung bleiben“, verabschiedete sich Lukebakion in der Mitteilung der Berliner.

