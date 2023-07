Hertha BSC verurteilt rüdes Fan-Plakat gegen Leistner

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat auf ein Transparent reagiert, das am Montag in den Sozialen Netzwerken kursierte. „Leistner, verpiss dich aus unserem Verein“, stand auf dem Plakat – eine deutliche Beschimpfung in Richtung von Neuzugang Toni Leistner, vermeintlich durch dessen Vergangenheit bei Stadtrivale Union Berlin hervorgerufen. „Wir haben das Banner zur Kenntnis genommen und verurteilen Feindseligkeiten jeder Art, nicht nur im Netz, sondern auch auf und neben dem Platz“, ließ sich Hertha-Geschäftsführer Thomas Herrich auf Twitter zitieren.

Innenverteidiger Leistner schloss sich der Hertha ablösefrei vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden an. Von 2014 bis 2018 stand er zuvor schon bei Union auf dem Platz. Auf dem Plakat ist sein Name in Rot geschrieben - der Vereinsfarbe der Köpenicker - andere Teile der Nachricht sind in Hertha-Blau geschrieben. „Diese Botschaft entspricht in keiner Weise unserer Willkommenskultur“, stellte Herrich am Montag klar - und schloss dabei die Anhänger mit ein.

Herrich: „Gab bereits einen Austausch“

Der 59-Jährige kam jeglicher Vermutung, man könnte bei dem Transfer zu wenig Rücksicht auf die Fan-Seele genommen haben, zuvor: „Unsere Fans sehen das genauso. Wir stehen für eine offene Kommunikation. Es gab bereits einen Austausch mit Fanvertreterinnen und -vertretern. Wir werden auch weiterhin den Dialog mit den Teilen der Fanszene suchen, die sich auf diese Weise geäußert haben“, erklärte Herrich.

Toni Leistner spielt von 2014 bis 2018 für Union Berlin. © Quelle: imago/Contrast

Leistner selbst war schon bei Bekanntmachung seiner Verpflichtung auf die Historie beim Stadtrivalen eingegangen: „Das ist Vergangenheit, das Hier und Jetzt zählt“, erklärte der 32-Jährige. „Ich möchte die Skeptiker mit Leistung überzeugen – und das am besten direkt in den ersten Spielen.“