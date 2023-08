Hertha gibt offenbar Uremovic ab – Verstärkung im Mittelfeld gesucht

Rückkehr in die Serie A

Chelsea-Stürmer Lukaku wohl kurz vor Leih-Wechsel nach Rom

In der vergangenen Saison spielte Romelu Lukaku leihweise bei Inter Mailand. Nun soll der belgische Stürmer des FC Chelsea erneut per Leihe in die Serie A wechseln - allerdings zur AS Rom in die italienische Hauptstadt zu seinem Ex-Trainer José Mourinho.