﻿Letzte Hoffnung Dardai: Wird er zum dreifachen Retter?

Dem historischen Gelände rund um das Berliner Olympiastadion mangelt es zwar mit Sicherheit nicht an Skulpturen und Denkmälern, dennoch witzeln einige Fußballfans und Beobachter von Hertha BSC bereits darüber, ob man Pal Dardai nicht auch ein Abbild aus Stein oder Messing hinstellen müsste, wenn er es erneut schafft, die „Alte Dame“ vor dem Bundesliga-Abstieg zu retten.

Zweimal gelang es dem 47-Jährigen bereits, Hertha vor dem Gang in die 2. Liga zu bewahren – so schwierig wie dieses Mal war seine Aufgabe aber noch nie. Wenn er mit Hertha an diesem Freitag (20.30 Uhr, DAZN) zum drittletzten Spieltag beim 1. FC Köln antritt, fehlen dem Tabellenletzten drei Punkte zum Relegationsplatz und gar fünf zum rettenden Ufer. Theoretisch könnte das Thema Oberhaus schon an diesem Wochenende so gut wie durch sein – und doch: Dass es überhaupt noch so etwas wie Resthoffnung gibt, liegt an Trainer Dardai.

Ich wünsche mir, dass er gesund bleibt, gegen uns spielt und auch ein Tor schießt, aber am Ende gewinnen wir 2:1. Dann können wir alle ein Bier trinken. Hertha-Trainer Pal Dardai über Davie Selke

Denn seit nunmehr 26 Jahren hat der fast immer seine Hände oder Füße mit im Spiel, wenn beim Hauptstadtklub etwas Gutes passiert. Damals wechselte der Junge aus dem ungarischen Örtchen Pécs von Budapesti VSC zu Hertha BSC. Er machte den Bundesliga-Aufstieg 1997 mit, spielte mit den Berlinern Champions League, wurde zum Rekordspieler und blieb dem Verein auch nach seiner aktiven Karriere erhalten. Er ging ins Nachwuchsleistungszentrum, brachte seine drei Söhne (Palko, Marton und Bence) mit, Frau Monika fungierte zeitweise als Betreuerin. Die Hertha wurde zum Familienprojekt der Dardais.

Dardai unterhält die Fans mit launigen Sprüchen

Es wundert daher kaum, dass sich der 47-Jährige wie kaum ein Zweiter mit dem Klub identifiziert. So viel Zeit wie auf dem Olympiagelände verbringt er nur in seinem penibel gepflegten Garten. Bei den Fans hat er Legendenstatus, und nur zu gerne lassen sie sich von seinen launigen Sprüchen unterhalten. Vor dem so wichtigen Spiel gegen Köln sagte er beispielsweise über Ex-Stürmer Davie Selke: „Ich wünsche mir, dass er gesund bleibt, gegen uns spielt und auch ein Tor schießt, aber am Ende gewinnen wir 2:1. Dann können wir alle ein Bier trinken.“

Dardai hat Charisma, kann Strömungen lesen und Geschichten erzählen. Das macht er vor allem dann, wenn er das Gefühl hat, vom sportlichen Geschehen ablenken zu müssen, um sein Team aus dem Fokus zu nehmen. Ärgerte sich Dardai in erfolgreicheren Zeiten schon mal, dass von den Journalisten nicht genügend taktische Fragen gestellt wurden, nutzt er aktuell jede Möglichkeit, um das Gespräch vom Sport wegzuführen.

Gerne berichtet er dann über gutes Essen, Wein, Zigarren oder seine neue Liebe für Hunde. Auch wenn man es ihm wegen seiner flapsigen Art und seines noch immer gebrochenen Deutsch kaum zutraut: Dardai weiß genau, wie er die Medien nutzen kann, um die Stimmung zu lenken. Es wäre naiv zu glauben, dass der Ungar den lautstarken Rausschmiss des sportlich irrelevanten Ivan Sunjic („Verpiss dich!“) nicht bewusst vor der versammelten Presseschar vollzog, um die Sinne seiner Spieler zu schärfen. Viel Zuckerbrot und etwas Peitsche – so sein Credo.

Erleichterung: Hertha BSC durfte sich am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart mal wieder über einen Sieg freuen. © Quelle: Soeren Stache/dpa

Den Bossen war der Dardai-Fußball nicht mehr sexy genug

Der Dardai-Fußball ist ebenfalls klar strukturiert: tief stehen, im engen Verbund gegen den Ball arbeiten und im Umschaltspiel möglichst schnell und schnörkellos zum Abschluss kommen. So rettete er die Hertha in seiner ersten (2015 bis 2019) wie in seiner zweiten Amtszeit (2021) vor dem Abstieg. Beide Male war den Bossen der biedere Spielstil aber irgendwann nicht mehr sexy genug, eine Entwicklung über das Mittelmaß hinaus nicht erkennbar.

Mittelmaß würden die meisten Herthaner inzwischen wohl gerne nehmen – doch dafür braucht es weiterhin ein kleines Wunder. Vier Siege aus vier Spielen hatte Dardai vor der Partie gegen Stuttgart (2:1) gefordert. Drei sollen also für den Klassenerhalt noch folgen. Sollte er den tatsächlich wieder schaffen: Eine Dardai-Statue mit Weinglas und Zigarre in der Hand vor dem Olympiastadion wäre das Mindeste.