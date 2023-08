Kevin-Prince Boateng verkündet Karriereende: „Danke dir, Fußball“

Nach seinem Vertrags-Aus bei Hertha BSC ist Schluss: Kevin-Prince Boateng hat seine Fußball-Karriere für beendet erklärt. Via Instagram postete der 36-Jährige ein Video mit Karriere-Highlights und schrieb dazu auf Englisch: „Ich liebe dich. Aber das war es für mich. Danke dir, Fußball, für alles.“

Damit endet die Karriere von Boateng mit einem Negativerlebnis: Mit der Hertha stieg der in Berlin geborene Mittelfeld-Anführer aus der Bundesliga ab. Den auslaufenden Vertrag bei seinem Jugendklub verlängerte Boateng nicht. Das kündigte der ehemalige ghanaische Nationalspieler bereits im vergangenen Sommer an. „Ich kann euch hier und jetzt sagen, dass das definitiv meine letzte Saison ist. Ich werde alles noch mal reinhauen für den Verein, für mich selber auch. Und dann ist Schluss“, sagte der Routinier nach seiner letzten Verlängerung in Berlin.

Boateng kann nach über 18 Jahren Profikarriere mit Stolz auf seine Laufbahn zurückblicken. Der Halbbruder von Ex-Nationalspieler Jerome Boateng gewann 2008 mit Tottenham Hotspur den englischen Ligapokal, 2011 mit der AC Mailand die italienische Meisterschaft und ein Jahr später den Supercup. Seinen größten Erfolg in Deutschland feierte Boateng, der in der Bundesliga auch für Borussia Dortmund und Schalke 04 auflief, mit Eintracht Frankfurt. 2018 gewann die SGE mit ihm den DFB-Pokal. Im Herbst seiner Karriere sicherte er sich mit dem FC Barcelona 2019 die spanische Meisterschaft. Insgesamt absolvierte „KPB“ für 13 Klubs Pflichtspiele.

Große Aufregung um Foul an Michael Ballack vor der WM 2010

Für Negativschlagzeilen sorgte Boateng im Jahr 2010. Im FA-Cup-Finale mit dem FC Portsmouth gegen den FC Chelsea am 15. Mai 2010 foulte der raubeinige Abräumer Michael Ballack so schwer am rechten Sprunggelenk, dass der DFB-Kapitän seine Teilnahme an der WM 2010 in Südafrika absagen musste. Boateng wurde nach der Aktion stark angefeindet und erhielt auch Morddrohungen, wie er später offenbarte.