Hertha-Kapitän Richter wechselt zurück in die Bundesliga – Serdar nach Italien

Drei Zweitliga-Spiele, drei Niederlagen – und nun geht auch noch der Kapitän von Bord. Marco Richter wechselt von Hertha BSC zu Mainz 05 in die Bundesliga. Der bisherige Kapitän des Zweitliga-Schlusslichts unterzeichnete bei seinem neuen Klub einen „langfristigen Vertrag“, wie die Rheinhessen am Dienstag mitteilten. Über die Transfermodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, Medienberichten zufolge soll es sich aber um einen Vierjahresvertrag handeln. Die Ablösesumme soll etwas mehr als drei Millionen Euro betragen..

Hertha BSC: So verabschiedet sich Kapitän Richter

„Nach einigen Abgängen wollten wir uns im Offensivbereich noch verstärken – und Marco ist ein Spieler, der ideal in unser Profil passt“, sagte der Mainzer Cheftrainer Bo Svensson. Richter verabschiedete sich von den Hertha-Fans via Klub-Mitteilung: „Es waren zwei ereignisreiche Jahre. Ich habe dieses Trikot immer gerne getragen und vor den Fans gespielt, deshalb schmerzt der Abstieg noch immer. Umso mehr hoffe ich, dass Hertha schnell wieder in die Spur findet“, sagte der ehemalige U21-Nationalspieler.

Richter, der in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet wurde, spielte seit der Saison 2021/2022 bei den Berlinern. Hertha überwies damals für ihn etwas mehr als sieben Millionen Euro an den FC Augsburg. Beim Hauptstadtklub kam der variabel einsetzbare Angreifer bisher in 66 Pflichtspielen zum Einsatz (13 Tore). Im Sommer 2022 verpasste Richter den Saisonstart wegen einer Hodentumor-OP. Am 4. Spieltag der gleichen Saison gab er sein Comeback.

Hertha BSC: Auch Suat Serdar verlässt den Klub

Kurz nach dem Richter-Abgang vermeldete Hertha die Leihe von Suat Serdar. Der deutsche Ex-Nationalspieler (vier Länderspiele) schließt sich für eine Saison dem italienischen Serie-A-Klub Hellas Verona an. Der zentrale Mittelfeldspieler stieß wie Richter 2021 zu den Berlinern und absolvierte seitdem 69 Pflichtspiele für den Klub. „Für Suat hat sich die Gelegenheit geboten, erstmals in seiner Karriere ins Ausland zu wechseln. Diese Chance wollte er gerne nutzen. Wir wünschen ihm für die Zeit in Italien alles Gute und viel Erfolg“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber zum Transfer. Laut Medienberichten soll Hellas Verona eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro besitzen.