Palko Dardai kehrt zu Hertha BSC zurück.

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat vier Tage vor dem Zweitliga-Start gegen Fortuna Düsseldorf (Samstag, 20.30 Uhr, Sky und Sport1) die Rückholaktion von Palko Dardai perfekt gemacht. Der Hauptstadtklub vermeldete den Wechsel des 24-Jährigen vom ungarischen Erstligisten Fehervar FC nach Berlin am Dienstagvormittag. Der Sohn von Cheftrainer Pal Dardai unterschreibt bei der Hertha einen Vertrag bis 2026. Zu den Ablösemodalitäten des Transfers machte die „Alte Dame“ keine Angaben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben uns schon lange mit ihm beschäftigt. Nun sind wir sehr froh, dass es uns gelungen ist, Palkó nach Hause zu holen. Er war nicht nur Stammspieler in Ungarn, sondern hat auch internationale Erfahrungen gesammelt und in der Nationalmannschaft gespielt. Er ist ein Berliner Junge, identifiziert sich mit Stadt und Verein“, wird Sportdirektor Benjamin Weber in der Klub-Mitteilung zitiert.

Mehr zum Thema Rund drei Wochen vor Saisonstart DFL terminiert die ersten beiden Zweitliga-Spieltage zeitgenau

Dardai hatte seit seinem Wechsel in die Hertha-Jugend im Jahr 2011 sämtliche Nachwuchsmannschaften der Berliner durchlaufen. Im Januar 2021 schloss er sich schließlich dem Fehervar FC an. Dort kam er in 89 Pflichtspielen auf 16 Tore und 26 Vorlagen. „Ich freue mich unheimlich, wieder ein Teil von Hertha BSC zu sein. Ich habe mich in Ungarn fußballerisch und menschlich weiterentwickelt - bin als Junge hier weggegangen und komme als gereifter Spieler zurück“, so der Rechtsaußen: „Mein Ziel ist es, diesem Verein mit seinen außergewöhnlichen Fans viel Spaß zu bereiten.“ Bei Hertha stehen nun vier Familien-Mitglieder der Dardais unter Vertrag. Neben Palko sind auch dessen Vater und Coach Pal sowie die Trainersöhne Marton und Bence in Berlin angestellt.