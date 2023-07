Bericht: Top-Klubs nehmen Sohn von Hertha-Trainer Dardai ins Visier

Trotz familiärer Verflechtungen könnte Hertha BSC der Abgang eines weiteren Top-Talents drohen. Wie die Bild berichtet, haben die italienischen Top-Klubs Juventus Turin und AC Mailand sowie Bundesligist Borussia Mönchengladbach ein Auge auf Bence Dardai geworfen. Der 17-jährige Sohn von Berlins Cheftrainer Pal Dardai ist noch bis 2024 an den Hauptstadtklub gebunden und legte in den vergangenen Monaten eine rasante Entwicklung hin.

Nachdem der offensive Mittelfeldspieler mit der deutschen U17-Nationalmannschaft im vergangenen Monat Europameister geworden war, spielt er nach Herthas Erstliga-Abstieg nun offenbar auch schon in den Planungen für den Profi-Kader eine Rolle. So kam er in den jüngsten Vorbereitungsspielen zum Einsatz und traf beim 2:4 am Samstag gegen Young Boys Bern erstmals ins Schwarze.

Dass Dardai seinen Sohn behutsam an höhere Aufgaben heranführen will, ist klar. Ebenfalls unbestritten ist jedoch die angespannte Finanzsituation bei der Hertha, die die Verantwortlichen im Falle eines lukrativen Angebots für den Jugend-Nationalspieler ins Nachdenken bringen könnte.