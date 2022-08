﻿Hertha-Trainer Sandro Schwarz über seine Zeit in Russland: „Klar, dass man das nicht einfach so abstreift“

Seit Saisonbeginn ist Sandro Schwarz Trainer des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Der 43-jährige Ex-Profi kam als Nachfolger von Retter Felix Magath zu den Berlinern und soll nach Jahren der Unruhe für Konstanz beim Hauptstadtklub sorgen.

Sandro Schwarz, ein Punkt aus drei Spielen, Pokalaus – lag es am schwierigen Auftaktprogramm, oder funktioniert taktisch und spielerisch einfach vieles noch nicht?

Wir haben in den bisherigen Spielen schon teilweise gezeigt, wohin wir wollen, wie wir Fußball spielen wollen. Auch im Pokalspiel (5:6 n. E. gegen Eintracht Braunschweig, Anm. d. Red.) hat man das gesehen, aber hinten raus war es leider zu wild. Aber wie wir mit Widerständen umgegangen sind, zeigt, dass wir als Gruppe immer besser zusammenwachsen. Aufgrund der Leistung in den vergangenen beiden Spielen hätten wir uns aber mehr Bestätigung in den Ergebnissen erhofft. Dennoch machen wir inhaltlich Schritte nach vorne. Der Weg wird sein, sich bei diesen Prinzipien immer wieder zu verbessern, nicht zufrieden zu sein.

Letzte Saison herrschte ständig Unruhe im Klub, auch durch die Einwürfe von Investor Lars Windhorst. Sehen Sie es als Ihre Aufgabe an, bei der Hertha mehr Einigkeit herzustellen?

Ich kann nicht bewerten, was in der Vergangenheit gefehlt hat. Es ist wichtig, dass wir das Miteinander in hohem Maße vorleben. Natürlich ist der Cheftrainer da in der Verantwortung, Werte vorzuleben.

Welche Werte wünschen Sie sich?

Ein Miteinander, das von großer Offenheit geprägt ist. Kritikfähigkeit gehört auch dazu, gleichzeitig Demut und Bescheidenheit. An die Art, wie wir Fußball spielen wollen, und an uns selbst müssen wir die höchsten Ansprüche haben, extrem fleißig arbeiten. Dann wirst du als Klub insgesamt gestärkt. Die Leute sollen spüren, da wächst eine Gruppe zusammen, die eine Identität hat. Da reden wir nicht nur über eine Spielidee. Jeder Einzelne auf dem Klubgelände, in der Geschäftsstelle sollte das vorleben.

Welche Rolle nimmt dabei der neue Präsident Kay Bernstein ein?

Er ist als Präsident ein wichtiger Bestandteil. Ich nehme ihn als sehr nahbar wahr, er lebt den Verein, nimmt die Leute mit und sich selbst nicht zu wichtig. Er ist sehr kommunikativ. Das hilft uns extrem, die Stimmungslage gemeinsam mit Fredi Bobic (Geschäftsführer Sport, Anm. d. Red.) voranzutreiben.

Wie genau sieht der Austausch mit Bobic und Bernstein aus?

Mit Fredi ist es logischerweise ein täglicher Austausch. Bis zum Ende der Transferperiode am 1. September haben wir mit ihm und im Team viele Themen zu besprechen. Mit Kay ist es eher ein wöchentlicher Austausch. Da geht es um verschiedene Inhalte, wie er ein Spiel gesehen hat, wie er den Klub wahrnimmt, was Atmosphäre betrifft. Das ist interessant, weil er es in der Vergangenheit aus einer anderen Perspektive erlebt hat.

Angeblich muss Bobic ein Transferplus von 20 Millionen Euro erwirtschaften. Was macht das mit einer Mannschaft, die in der vergangenen Saison knapp den Klassenerhalt geschafft hat?

Klar, das spielt eine Rolle, weil du während der Transferperiode ständig eine gewisse Dynamik diesbezüglich drin hast. Es ist eine herausfordernde Zeit. Wir freuen uns alle, wenn der 1. September da ist und alle Karten auf dem Tisch liegen.

Würden Sie das Transferfenster lieber früher schließen?

Als Trainer würde ich mich freuen, wenn das Transferfenster zu Beginn der Saison geschlossen wäre. Wenn sich das Thema fünf Pflichtspiele in die Saison zieht und man wie jetzt noch eine kurze Hinrunde bis zum WM-Start im November hat – da wäre es aus Cheftrainersicht ganz klar sinnvoll, wenn du mit dem ersten Spieltag weißt, wie die Gruppe letztlich aussieht.

Wie gerne hätte der Trainer Sandro Schwarz mit dem Spieler Sandro Schwarz zusammengearbeitet?

(lacht) Ich hatte als Spieler viel Verletzungspech, habe aber immer wieder das Maximale aus mir herausgeholt, hatte auf der Sechserposition auch fußballerische Fähigkeiten. Ich bin glücklich über die Trainer, die ich in meiner Karriere hatte, weil sie sehr prägend waren und auch jetzt noch sind. Ich trainiere ab und zu meinen Sohn im Wohnzimmer, das macht Spaß.

Schwarz spricht über russischen Krieg gegen die Ukraine

Als Spieler haben Sie mit Wolfgang Frank und Jürgen Klopp bei Mainz 05 zwei besondere Trainerpersönlichkeiten erlebt. Was haben Sie mitgenommen?

Sehr viel. Unter Wolfgang Frank habe ich als A-Jugendlicher bei den Profis trainiert. Auf ihn konntest du dich auch als Mensch immer verlassen, er war sehr fordernd. Taktisch hat er uns auf die nächste Stufe gebracht. Es ist keine große Überraschung, dass die, die ihn in der Mainzer Zeit erlebt haben, das als sehr intensiv empfunden haben. Mit Klopp habe ich noch zusammen gespielt. Die Zeit mit mir als Spieler und später mit ihm als Trainer zu erleben, wie wir mit Widerständen umgegangen sind, mit den dramatischen Nichtaufstiegen, trotzdem beharrlich zu bleiben – für den gesamten Klub war das sehr prägend.

Vor Hertha arbeiteten Sie bei Dynamo Moskau, blieben auch nach Kriegsausbruch. Wie blicken Sie auf den Konflikt?

Wenn du eine so intensive Zeit erlebst, gerade die letzten drei Monate, die nur noch wenig mit Sport zu tun hatten, dann ist doch klar, dass man das nicht einfach so abstreift. Ich bin nicht raus aus Moskau und habe nichts mehr mit diesem Konflikt zu tun. Was in der Ukraine passiert, ist furchtbar. Daher kann es keine Normalität geben, egal, wo du bist. Auch nicht hier. Ich bin weiter im Austausch mit vielen Spielern, dem Staff. Und alle, die ich kenne, wünschen sich – genau wie wir –, dass dieser Krieg so schnell wie möglich endet.

Wie haben Sie das Thema in der Familie behandelt, mit den Kindern?

Meine Kinder sind eigentlich noch zu klein, und doch haben sie es mitbekommen. Meine Familie war ja mit in Moskau. Da kommst du natürlich in Situationen, wo du das deinen Kindern in Kindersprache versuchst zu erklären. Das war sehr emotional und wird immer ein Teil unserer Familie, ihrer Erinnerung bleiben. Aber Kinder sollen unbeschwert ihre Kindheit genießen können, daher bin ich vor allem auch für sie froh, dass wir hier sind.

