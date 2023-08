Nächste Hiobsbotschaft für Real: Eder Militao fehlt monatelang

Eder Militao wird Real Madrid monatelang nicht zur Verfügung stehen. Wie der spanische Rekordmeister am Sonntag bekanntgab, erlitt der Innenverteidiger beim La-Liga-Auftakt gegen Athletic Bilbao (2:0) am Samstag einen Kreuzbandriss und wird den „Königlichen“ monatelang nicht zur Verfügung stehen. Der 25-Jährige werde in den kommenden Tagen am verletzten Knie operiert, heißt es in der Klub-Mitteilung.

Der 30-malige brasilianische Nationalspieler war beim Spiel gegen Bilbao nach 50 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt und durch Antonio Rüdiger ersetzt worden. Nun folgte die bittere Diagnose.

Für Real ist es bereits der zweite herbe personelle Rückschlag binnen kürzester Zeit. Auch Stammkeeper Thibaut Courtois hatte sich zuletzt im Training einen Kreuzbandriss zugezogen. Für ihn wird der spanische Hauptstadtklub aller Voraussicht nach Ersatz verpflichten. So steht ein Transfer von Kepa Arrizabalaga (FC Chelsea) nach Madrid wohl kurz bevor. Am 28-Jährigen war auch der FC Bayern München interessiert, wie FCB-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen verriet. Der Münchener Klub-Boss erklärte zudem, dass ein Kepa-Wechsel nach Madrid der Grund für den geplatzten Transfer gewesen sei.