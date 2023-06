TSG Hoffenheim verpflichtet Julian Justvan vom SC Paderborn

Die TSG Hoffenheim hat ihre erste Neuverpflichtung für die kommende Saison perfekt gemacht. Wie der Bundesliga-Klub am Dienstag mitteilte, kommt Julian Justvan vom SC Paderborn und unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Der 25-Jährige hatte sich in der vergangenen Saison zu einem der Topspieler der 2. Liga entwickelt und war eigentlich noch bis 2025 an den SCP gebunden. Über die Höhe der Ablöse für den Mittelfeldspieler gab es keine Angaben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Julian hat in der 2. Liga beim SC Paderborn durch starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Er ist sehr schnell, technisch stark und die für seine Position herausragende Quote bei den Torbeteiligungen spricht für sich“, sagte Hoffenheims Profifußball-Direktor Alexander Rosen: „Es spricht für ihn, dass er bereit ist, die zunächst gedachte Rolle des Herausforderers in unserer Mannschaft anzunehmen, und ich traue ihm zu, dass er in der neuen Spielzeit eine echte Überraschung werden kann.“ Justvan betonte derweil, dass der bei der TSG „in vielerlei Hinsicht optimale Bedingungen“ erkenne, um sich „sportlich weiterzuentwickeln“.

Der frühere Jugendnationalspieler war 2020 von der Zweitvertretung des VfL Wolfsburg nach Paderborn gekommen. In der vergangenen Saison bestritt er für den Klub 37 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm sieben Treffen. Zehn weitere Tore bereitete er vor. Justvans Verpflichtung dürfte bei der TSG nur der Auftakt eines intensiven Transfersommers werden. Zuletzt war den Kraichgauern auch Interesse an den beiden potenziellen Rückkehrern Florian Grillitsch (Ajax Amsterdam) und Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen) nachgesagt worden. Zudem wirbt der Verein intensiv um Marius Bülter vom Bundesliga-Absteiger Schalke 04.