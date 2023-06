Hrubesch kritisiert U21: „Habe keinen Häuptling gesehen“

Die deutsche U21 ist in der Vorrunde der EM gescheitert. Das trübt die ohnehin missliche Stimmung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nach den drei schwachen Länderspielen des A-Nationalteams (zwei Niederlagen, ein Unentschieden). Die Nachwuchsarbeit in Deutschland steht seit Längerem in der Kritik.

Einer, der sich dort besonders gut auskennt, ist Horst Hrubesch. Der ehemalige Profi, der vor allem den Hamburger SV prägte, war von 2000 bis 2016 in verschiedenen Funktionen für den DFB tätig – von 2008 bis 2009 sowie von 2013 bis 2016 als U21-Trainer. Mit der „Goldenen Generation“ um die späteren Weltmeister Manuel Neuer, Mats Hummels, Mesut Özil und Sami Khedira gewann er 2009 erstmals den EM-Titel. Weitere Stationen waren die U18, die U19 und die U20.

Bevor er den Verband verließ, führte Hrubesch den DFB-Nachwuchs zu Olympia 2016 und holte dort die Silbermedaille. Seit der Saison 2020/21 ist er Chef des Nachwuchsleistungszentrums bei seinem Ex-Klub HSV. Nach dem EM-Aus der U21, das am Mittwochabend durch ein 0:2 gegen eine bessere B-Elf Englands besiegelt war, sprach der 72-Jährige mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Sportbuzzer: Muss sich der deutsche Fußball nach dem Scheitern bei der U21-EM große Sorgen machen?

Horst Hrubesch (72): Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Es gibt immer Jahrgänge, in denen alles von alleine läuft, und in anderen nicht. Bei der EM hat sich unsere U21 viele Chancen rausgespielt und daraus zu wenig gemacht. Klar ist, dass wir immer wieder hinterfragen müssen: Was hat sich bewährt? Sind wir auf dem richtigen Weg? – Das gilt für den DFB, die Landesverbände und die Vereine. Veränderung ist wichtig, es geht aber nur gemeinsam.

Die Nachwuchsarbeit soll sich künftig ändern, etwa werden im U17- und U19-Bereich die Wettbewerbe reformiert. Wann wird das erste Ergebnisse erzielen?

Wie schnell das jetzt geht, kann ich schwer sagen. Wir müssen in Kauf nehmen, dass ein Umbruch nicht in 14 Tagen oder drei Wochen funktioniert. Entscheidend ist es, den Jungen mehr Spielpraxis zu geben. Das macht etwa England vor. Je früher wir die Spieler in den Seniorenbereich bringen, desto schneller gewöhnen sie sich daran. Diesen Prozess müssen wir anschieben.

„In der Schlussphase gegen England, die ich gesehen habe, war mir das von der Art und Weise zu wenig.“ Horst Hrubesch

Fehlt es dem deutschen Nachwuchs an Mentalität?

Alle U21-Spieler sind noch in der Entwicklung. Trotzdem muss man sich die Frage stellen, ob eine Mannschaft auf dem Platz war, die zueinandergestanden hat. In der Schlussphase gegen England, die ich gesehen habe, war mir das von der Art und Weise zu wenig. Die Mannschaft ist dafür verantwortlich, den Kopf hinzuhalten und füreinander einzustehen. Ich habe auch keinen Häuptling gesehen, der die anderen mitzieht und mitreißt.

Wie blicken Sie nun auf die Heim-EM 2024?

Wir sind als Gastgeber qualifiziert. Und wenn Deutschland eine EM austrägt, wird die Nationalmannschaft eine entscheidende Rolle spielen. Da bin ich mir sicher. In dem noch verbleibenden Jahr muss sich die Mannschaft von Hansi Flick einspielen. Das traue ich ihr zu. Ich möchte nicht alles schwarzmalen, nur weil dieser Sommer enttäuschend verlief.