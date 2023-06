﻿Sollte die Bundesliga-Relegation abgeschafft werden?

„Das System ist unfair“

Ein Pro von André Batistic

Haben Sie im vergangenen Jahr das Relegationshinspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV (0:1) gesehen? Wenn nicht, haben Sie nichts verpasst. Die Partie war erschreckend bieder und nicht mal ansatzweise ein spielerischer Leckerbissen. Gleiches wird sich mit großer Sicherheit auch nach dem ersten Duell zwischen dem VfB Stuttgart und HSV an diesem Donnerstag sagen lassen. Warum? Weil seit Wiedereinführung der Relegation 2009 das Motto bei beiden Teams fast immer lautet: Angst essen Seele auf. In zwei Partien steht einfach zu viel auf dem Spiel. Das Relegations-System ist unfair, sorgt für qualitativ schlechte Duelle – und muss deshalb dringend wieder abgeschafft werden.

Wenn eine Mannschaft nach einer kompletten Saison den drittletzten Platz belegt, dann hat sie es auch zu 100 Prozent verdient, abzusteigen – und sollte nicht durch irgendeine Hintertür doch noch die Chance bekommen, die Klasse zu halten. Wie im aktuellen Fall der VfB Stuttgart, bei dem die Spieler unter Ex-Trainer Bruno Labbadia zu Beginn der Rückrunde die Arbeit quasi eingestellt hatten. Andersherum hat der Dritte der unterklassigen Liga über 34 Spieltage seine Aufstiegstauglichkeit unter Beweis gestellt. Dass dann in der Relegation nur zwei Spiele über die nähere Zukunft des Vereins (TV-Einnahmen, Geld für neue Spieler und Co.) entscheiden, wirkt wie aus der Zeit gefallen.

Die Relegation treibt das finanzielle Ungleichgewicht zwischen den Ligen nur weiter an – vor allem zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga. Früher stiegen drei Vereine sicher ab, drei neue schaffen den Aufstieg. Heute sind es meistens nur noch zwei Wechsel (in der Erstliga-Relegation triumphierte in 14 Duellen elfmal der Erstligist). Die Folge: Das Oberhaus wird zu einer Art exklusivem Klub, in dem die Teams dank höherer Einnahmen immer reicher werden und das finanzielle Gefälle bald so groß wird, dass die Bundesligisten in ein paar Jahren über ihre Relegationsgegner lachen werden.

Wenn die Bundesliga für zusätzliche TV-Kohle unbedingt ein Highlight zum Saisonende haben will, sollte die DFL den Blick gen England richten. Dort sind die Play-offs der zweiten Liga eine Institution. Die Teams auf den Plätzen drei bis sechs spielen ein Mini-Turnier – der Sieger ergattert den letzten Aufstiegsplatz. Das Finale im legendären Wembley-Stadion ist ein Höhepunkt im englischen Fußballkalender – und spannender als jedes vorsichtige Ballgeschiebe in der deutschen Relegation.

„Reizvoller Play-off-Charakter“

Ein Contra von Roman Gerth

Ein nervenaufreibender Titelkampf in der Bundesliga wie in diesem Jahr ist die absolute Ausnahme. Da der FC Bayern nach der enttäuschenden Saison nun besonders angriffslustig in die nächsten Jahre gehen wird, dürften frühzeitige Entscheidungen an der Spitze wieder die Regel werden. Gut, dass es im Tabellenkeller immer bis zum Ende um alles geht. Die 2009 wieder eingeführte Relegation ist dieser Spannung nur zuträglich und spielt dafür eine wesentliche Rolle.

Die Lage des VfB Stuttgart etwa schien bis einige Partien vor Saisonende aussichtslos, ein Aufbäumen der Schwaben hatte letztlich immerhin Platz 16 zur Folge. Obwohl vor dem abschließenden Spieltag die direkte Rettung möglich war, aber misslang, war Trainer Sebastian Hoeneß weniger enttäuscht als hoffnungsfroh, den Klassenverbleib gegen den HSV doch noch schaffen zu können. Als er die Mannschaft Anfang April als Tabellenletzter übernommen hatte, sei die Relegation „eine sehr, sehr lukrative Möglichkeit“ gewesen, betonte VfB-Coach Hoeneß. Das Beispiel Stuttgart zeigt eindrücklich den Anreiz, den die Relegation bietet: Die Aussicht auf das „Rettungsboot“ (Hoeneß) treibt scheinbar frühzeitig abgeschlagene und demoralisierte Teams zu einem Endspurt an, um die gesamte Saison noch zu retten.

Ja, nur in drei von 14 Fällen seit 2009 setzte sich der Zweitligist durch. Die Statistik legt nahe, das doppelte Nachsitzen benachteilige den unterklassigen Klub. Doch umgekehrt ist die Relegation eine Reifeprüfung; sie testet das in die Bundesliga strebende Team in 180 Minuten (plus möglicherweise Verlängerung und Elfmeterschießen) noch einmal auf Herz und Nieren. Kann es wirklich gegen einen Erstligisten bestehen, der sich im Fußball-Oberhaus über 34 Spiele nur selten konkurrenzfähig zeigte? In zwei Fällen (Nürnberg 2009/2010, Union Berlin 2019/2020) stand nach dem gelungenen Aufstieg über die Relegation im Jahr darauf der Klassenverbleib. Da war der Testlauf erfolgreich – und die jeweilige Mannschaft über eine Saison gesehen gut genug für die Bundesliga.

Im Fall der Nürnberger half vor 13 Jahren für die Rettung was? Genau: der Relegationsrang. Dieser Tabellenplatz 16 dient nämlich nicht zuletzt als ein Rettungsanker für diejenigen Klubs, die gerade erst aufgestiegen sind und als Außenseiter in die Saison gehen. Und spätestens, wenn HSV-Sportvorstand Jonas Boldt, der jüngst die Abschaffung der Relegation forderte, wieder aus der Sicht eines Bundesligisten argumentiert, wird er froh sein, dass es die beiden Partien um die Erstliga-Zugehörigkeit mit dem reizvollen Play-off-Charakter gibt.