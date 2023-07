HSV holt belgischen U21-Nationalspieler mit Champions-League-Erfahrung

Ein Hauch von Champions League an der Elbe. Der Hamburger SV hat Ignace Van der Brempt von RB Salzburg ausgeliehen. Der 21 Jahre alte Rechtsverteidiger kommt per Leihe für eine Saison nach Hamburg, teilten die Hanseaten am Dienstagabend mit. Der Belgier wechselte im Januar 2022 vom FC Brügge nach Salzburg und absolvierte seitdem 24 Spiele für RB.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ignace passt mit seinem Spielerprofil optimal in unsere Planungen: Er hat in den vergangenen Jahren in Spitzenteams gespielt, ist daher ständigen Erfolgs- und Leistungsdruck gewohnt“, sagte Hamburgs Direktor Profifußball Claus Costa. „Zudem bringt er die physischen, technischen und taktischen Voraussetzungen für die 2. Bundesliga mit und hat trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrungen auf höchstem Niveau gesammelt.“ Van der Brempt lief bislang sechsmal in der Champions League und dreimal in der Europa League auf.

Für den HSV hatte auf der rechten Außenbahn in der vergangenen Spielzeit meist der defensiv flexibel einsetzbare Moritz Heyer gespielt. Heyer kann auch in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld spielen, wo der HSV sich mehr Konkurrenzkampf für Jonas Meffert wünscht.