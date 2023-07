HSV startet mit vier Neuen – 17-Jähriger feiert Debüt bei S04

Der Hamburger SV empfängt am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) Bundesliga-Absteiger Schalke 04 zum Auftakt der 2. Liga. Im ausverkauften Volksparkstadion werden 57.000 Zuschauer erwartet. Beide Teams haben den Aufstieg als Ziel ausgegeben. Der HSV startet seinen sechsten Versuch, um nach 2018 endlich wieder in die Bundesliga zurückzukehren. In den vergangenen beiden Spielzeiten war die Mannschaft mit ihrem Trainer Tim Walter jeweils in der Relegation gescheitert. „Es ist eine Ehre, dass wir die Saison eröffnen dürfen. Das zeigt, wie groß der Verein ist und wie viel Aufmerksamkeit auf den Verein gelegt wird“, sagte der Hamburger Coach.

Beide Mannschaften beginnen die Spielzeit mit Personalproblemen. Vor allem die Abwehr der Hamburger ist arg gebeutelt. Innenverteidiger Sebastian Schonlau (Wadenprobleme) und Außenbahnspieler William Mikelbrencis (Muskelverletzung an der Hüfte) fehlen, ebenso der vom FK Rostow gekommene Innenverteidiger Dennis Hadzikadunić (muskuläre Probleme). Dazu fallen Offensivspieler Anssi Suhonen (linkes Wadenbein angebrochen) und der kaum zu ersetzende Mittelfeld-Antreiber Ludovit Reis (Schulterverletzung) aus.

In seiner Startelf setzt Walter gleich auf vier Neuzugänge: Ignace Van der Brempt (ausgeliehen von RB Salzburg), Guilherme Ramos (Arminia Bielefeld) Seeler-Enkel Levin Öztunali (Mainz 05) und Immanuël Pherai (Eintracht Braunschweig)

Die Startelf des Hamburger SV: Heuer Fernandes – van der Brempt, Ramos, Ambrosius, Heyer – Meffert, Öztunali – Benes, Pherai – Königsdörffer, Glatzel, Dompé

Schalke muss auf Fährmann verzichten

Die Schalker spielen zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren zweitklassig. 2022 waren sie direkt aufgestiegen, mussten in der abgelaufenen Saison aber die Bundesliga wieder verlassen. „Ich stehe zu meiner Aussage, dass wir aufsteigen wollen. Das ist mein Anspruch“, formuliert S04-Coach Thomas Reis das klare Ziel. Verzichten muss Reis auf den angeschlagenen Stammkeeper Ralf Fährmann. Zudem geben Personalprobleme in der Defensive zu denken. Der monatelange Ausfall von Leo Greiml, der sich vor kurzem einen Kreuzbandriss zuzog, hat das ohnehin knappe Personalangebot in der Abwehrzentrale weiter dezimiert.

Dafür sorgt Reis für das Startelf-Debüt eines 17-Jährigen: Der deutsche U17-Nationalspieler Assan Ouédraogo startet im Mittelfeld.

Die Startelf von Schalke 04: M. Müller – Brunner, Cissé, M. Kaminski, Ouwejan – Schallenberg – Drexler, Ouédraogo – Karaman, Terodde, T. Mohr

Schon vor zwei Jahren gab es die Begegnung zwischen dem HSV und S04 zum Auftakt der Zweitliga-Saison. Die Partie in Gelsenkirchen, die während der Corona-Pandemie aufgrund von Beschränkungen der Stadionkapazität nur vor rund 20.000 Fans stattfand, gewannen die Hamburger mit 3:1. Der Kader-Marktwert der beiden Teams war seinerzeit gleichauf, mittlerweile liegt er weit auseinander: Schalkes Mannschaft kommt auf knapp 32 Millionen Euro, die der Hanseaten auf 42,5 Millionen Euro.