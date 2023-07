Walter über Matchwinner Glatzel: „ ... dann kann er auch mal wieder treffen“

Nach dem vermeintlichen Siegtreffer von Robert Glatzel in der 91. Minute brachen beim HSV-Stürmer alle Dämme. Der 29-Jährige riss sich nach dem Treffer zum 4:3 (Endstand: 5:3) gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 das Trikot vom Leib. Die Emotionen nach einem spektakulären Start in die neue Zweitliga-Saison mussten beim gebürtigen Münchner einfach raus. „Unglaublich. Das war Fußball pur mit Emotionen“, sagte Glatzel bei Sat.1 kurz nach Abpfiff und wirkte von der irren Partie noch immer leicht benebelt. „Einen besseren Start, ein besseres Spiel voller Höhen und Tiefen gibt es nicht. Für sowas spielt man Fußball.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Walter über Glatzel: „Ja gut, er hat jetzt auch drei Wochen Pause gehabt“

Dafür, dass der Doppelpacker gegen Schalke schnell wieder den Boden unter den Füßen spürt, sorgte sein Trainer Tim Walter im Interview mit dem Pay-TV-Sender Sky. Bei zwei Treffern und zwei Torvorlagen hätte der Coach seine Nummer neun in den Himmel loben können – er tat es aber nicht. Walter scherzte stattdessen lieber: „Ja gut, er hat jetzt auch drei Wochen Pause gehabt, dann kann er auch mal wieder treffen“, sagte der Coach und ergänzte ironisch. „Das haben wir uns heute so vorgenommen.“ Nur ganz leise lobte Walter am Ende: „Er hat es wirklich auch sehr gut gemacht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem blieb der Stürmer wie seine Teamkollegen cool: Nach dem Führungstreffer von Glatzel (17.) erzielten Assan Ouédraogo (22.), Thomas Ouwejan (45.+1) die Tore zur unverdienten Schalker Pausenführung. Der HSV hatte bis dahin viel mehr von der Partie. „Wir alle waren ruhig“, berichtete der HSV-Torjäger von der Reaktion des Teams in der Kabine. Wir haben uns gesagt, dass wir die bessere Mannschaft sind und eigentlich führen müssten. Wir haben gesagt, dass wir ruhig bleiben, einfach so weiter machen müssen und die Chancen weiter kommen werden.“

HSV-Stürmer Glatzel mahnt: „Das heißt noch lange nichts“

Und so kam es: László Bénes (56./Foulelfmeter und 60.) sorgte in der Anfangsviertelstunde nach der Pause für die erneute HSV-Führung, die wiederum Simon Terodde (66.) ausglich. Schließlich gewann der HSV dank der Tore von Glatzel (90.+1) und Jean-Luc Dompé (90.+9) in der Nachspielzeit und brachte den mit 57.000 Zuschauern ausverkauften Volkspark zum Beben: „Es ist einfach unbeschreiblich. Ich bin extrem dankbar für einen solchen Verein spielen zu können“, schwärmte Glatzel, der seinen Vertrag kürzlich bis 2027 verlängert hatte.

Trotz des „unglaublich geilen“ (Zitat Glatzel) Auftakts mahnte der Stürmer aber vor zu viel Euphorie: „Das heißt noch lange nichts. Drei Gegentore zuhause sind auch zu viel“, kritisierte der Matchwinner. „Wir haben auf jeden Fall noch Dinge, die wir besser machen müssen. Es ist noch lange nichts entschieden.“









Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

















WIE SEHR GENOSSEN? Unglaublich. Das war Fußball pur mit Emotionen. Einen besseren Start, ein besseres Spiel voller Höhen und Tiefen gibt es nicht. Für sowas spielt man Fußball.

Ich laufe blind durch, perfekt, dass der Ball genau hinter die Kette kommt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

GRUND WARUM HIERGEBLIEBEN? Ja auf jeden Fall. Es ist einfach unbeschreiblich. Ich bin extrem dankbar für einen solchen Verein spielen zu können.

WOHER KOMMT DIE LEISTUNG? Die größten Entwicklungsschritte habe ich gemacht, wenn ich aus der Komfortzone rausgekommen bin.

HALBZEIT? Er war ruhig. Wir alle waren ruhig. Wir haben uns gesagt, dass wir die bessere Mannschaft sind und eigentlich führen müssten. Wir haben gesagt, dass wir ruhig bleiben, einfach so weiter machen müssen und die Chancen weiter kommen werden. Super, dass es genau so geklappt hat.

DIESE SAISON? Es ist viel zu früh zu sagen. Unglaublich geiler Auftakt. Das heißt noch lange nichts. Drei Tore zuhause sind auch zu viel. Wir haben auf jeden Fall noch Dinge, die wir besser machen müssen. Es ist noch lange nichts entschieden.









Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

WALTER

Wir haben fußballerische Klasse bewiesen.

Das zeichnet uns aus. Es ist klar, dass wir immer wieder mal Rückschläge hinnehmen müssen. Aber wir stehen immer wieder auf. Das zeigt den Charakter der Jungs, auch den der Neuzugänge.

Erlebnis und Ergebnis haben heute gepasst. Mit der Gesamtleistung der Mannschaft bin ich sehr zufrieden.

GLATZEL? Ja gut, er hat jetzt auch drei Wochen Pause gehabt. Dann kann er auch mal wieder treffen. Das haben wir uns heute so vorgenommen.

Er hat es wirklich auch sehr gut gemacht

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige