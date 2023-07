Glatzel erzielt erstes Zweitliga-Tor der Saison - 17-Jähriger kontert

Robert Glatzel hat das erste Tor der neuen Zweitliga-Saison erzielt. Der Stürmer brachte den Hamburger SV am Freitagabend im mit 57.000 Zuschauern ausverkauften Volksparkstadion nach 17 Minuten mit 1:0 gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 in Führung. Schon zuvor hatten sich die Hanseaten ein Chancenplus erspielt und S04 wiederholt in Bedrängnis gebracht. Als der Ball schließlich im Netz zappelte, hatte einer der vier Zugänge in der HSV-Startelf eine entscheidende Rolle gespielt. Immanuel Pherai, der für 750.000 Euro von Eintracht Braunschweig in die Hansestadt gekommen war, setzte Glatzel im Zentrum in Szene. Der Angreifer vollstreckte aus kurzer Distanz. Für Glatzel war es der 63. Treffer in der 2. Liga.

Ouedraogo trifft bei Schalke-Debüt

Lange dauerte die Freude bei den Hamburgern aber nicht. Grund hierfür war ein 17 Jahre alter Profi-Debütant. Assan Ouedraogo glich nach 22 Minuten aus. Der deutsche Junioren-Nationalspieler, der mit der U17 in diesem Sommer Europameister geworden war, profitierte vor dem Treffer von seiner immensen Beweglichkeit. So verschaffte sich der Teenager den nötigen Raum und versenkte den Ball im Tor. Kurz vor der Pause war Ouedraogo dann auch am zweiten Schalker-Tor von Thomas Ouwejan beteiligt. Die Hintermannschaft des HSV, der im ersten Durchgang über weite Strecken Feldvorteile hatte und diese ungenutzt ließ, konnte den Mittelfeldspieler nicht stoppen und Ouwejan traf nach einem Abpraller zum 2:1 für die Gäste (45.+1). So ging es in die Halbzeit.

In der vergangenen Saison war Mike Wunderlich der Auftakt-Treffer der Spielzeit gelungen. Der Routinier hatte den 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 schon nach elf Minuten in Führung gebracht. Am Ende siegten die Pfälzer 2:1.