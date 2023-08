HSV nach verpasstem Sieg beim KSC geschockt: „Einfach bitter und unfassbar“

Segeberger Seefest

Bad Segeberg feiert am ersten September-Wochenende wieder ein Seefest. Auch die Karl-May-Spiele haben am Sonntag, 3. September, ihre letzte Vorstellung. Am Sonnabend, 2. September, präsentieren sich am See Vereine, am Sonntag ist ein Flohmarkt geplant. Wo man sich dafür anmelden kann.