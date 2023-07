Kurioser Grund: Deshalb darf der HSV sein Testspiel nicht kostenlos zeigen

Am Samstag steht für den Hamburger SV die Generalprobe für den Zweitliga-Auftakt gegen Schalke 04 (28. Juli, 20.30 Uhr) auf dem Programm. Die Rothosen treffen im Ibrox Stadium in Schottland auf die Glasgow Rangers (16 Uhr). Üblicherweise werden die Testspiele des HSV auf den Klubeigenen Kanälen für Fans kostenlos zur Verfügung gestellt - für die Partie der beiden durch eine Fanfreundschaft verbundenen Klubs müssen die Zuschauer vor den Bildschirmen allerdings das Portemonnaie öffnen.

Wie der HSV am Donnerstag mitteilte, wird das Spiel zwar wie die vorherigen Testspiele auch auf dem Vereinskanal HSV-tv zu sehen sein, jedoch nicht kostenfrei zugänglich. Der Grund: „Der HSV muss diesen (Test, d. Red.) aufgrund der in Schottland üblichen Pay-TV-Gewohnheiten und dem dadurch beeinflussten Vertragswerk des Testspiels allerdings hinter der Paywall zeigen. Zudem ist ein Geoblocking für Deutschland, Österreich und die Schweiz eingerichtet, sodass nur in diesen drei Ländern das Spiel bei HSVtv empfangen werden kann.“

Konkret heißt das für Fans, die das Spiel gegen die Rangers verfolgen wollen, folgendes: Der HSV hat für die Partie ein Sonder-Abo eingerichtet. Das sogenannte „Rangers Special“, was für 2,99 Euro für einen Monat erworben werden kann. Im Anschluss stehen im Abo auch die ersten Saisonspiele im Re-Live zur Verfügung. Allerdings mahnt der Klub, dass Abo rechtzeitig abzuschließen, „damit der Registrierungsprozess reibungslos verläuft“.

Die bisherigen Testspiele in der Saisonvorbereitung liefen wenig erfolgreich für das Team von Tim Walter. Das erste Freundschaftsspiel gewann man gegen Amateurklub FC Verden 04 nur knapp mit 3:2. Gegen Viktoria Pilsen mühte man sich zu einem 3:3, Red Bull Salzburg (1:4) hat dem Zweitligisten klar die Grenzen aufgezeigt.