HSV-Trainer Walter: „Ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker“

Tim Walter fiel nicht zuletzt bei den Bundesliga-Relegationsspielen gegen den VfB Stuttgart mit seinem emotionalen Verhalten auf. Der Trainer des Hamburger SV gilt als Lautsprecher an der Seitenlinie - und begründete dies nun auch mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. „Ich will gewinnen - und ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. Und wenn ich mich in manchen Situationen ungerecht behandelt fühle, kann es sein, dass ich unangenehm werde“, sagte der Coach des Hamburger Zweitligisten in einem Interview der Welt am Sonntag. Der 47-Jährige ergänzte aber auch: „Allerdings ist das nur auf den Platz beschränkt. Sobald das Spiel vorbei ist, habe ich immer einen normalen Umgang und bin auch offen für die Kritik.“

Walter betonte, dass seine Außenwirkung ein zweischneidiges Schwert sei. Seine lauten Auftritte seien „das, was mich stark macht. Aber von einigen wird mir das oft als Schwäche ausgelegt. Das ist die Diskrepanz an der Sache. Ich muss da jetzt einen Mittelweg finden, ohne mich zu verstellen“, so der HSV-Coach. „Natürlich versuche ich auch, in solchen Situationen ruhiger zu werden. Es ist wichtig zu reflektieren, aber trotzdem nicht alles an sich ranzulassen.“

Bei seinem dritten Versuch, den HSV zurück in die Bundesliga zu führen, sieht Walter nicht nur Auftaktgegner Schalke 04 (Freitag, 20.30 Uhr/Sky und Sat.1) und den zweiten Absteiger Hertha BSC Berlin als große Konkurrenten. „Ich glaube, es gibt viele Mannschaften, die Ambitionen haben, oben anzugreifen. Mit Sicherheit sind die beiden Absteiger dabei, aber auch andere Mannschaften wie St. Pauli, Düsseldorf, Hannover oder Paderborn. Fakt ist: Die Zweite Liga schaffst du nicht mal so eben im Vorbeigehen“, sagte Walter. Mit Blick auf sein Team fügte der HSV-Coach hinzu: „Wir versuchen, jede Woche an unser Maximum zu kommen. Dann haben wir gute Chancen zu gewinnen - und am Ende auch aufzusteigen.“

Daran, dass es diesmal mit der Rückkehr des einstigen Bundesliga-Dinos ins deutsche Oberhaus klappt, glaubt der 47-Jährige aus gutem Grund. „Unser Faustpfand besteht darin, dass wir uns jedes Jahr weiterentwickelt haben. Wir waren in der ersten Saison ein neu zusammengewürfelter Haufen. Es ist nicht einfach, wenn du hierherkommst: große Stadt, riesige Erwartungshaltung“, sagte Walter. Nun wolle er nicht mehr „in den Rückspiegel schauen“, sondern vielmehr an vorhandenen Defiziten arbeiten, um das große Ziel zu erreichen. „Wir wollen in der neuen Saison auf jeden Fall auch wieder zu unserer alten Kompaktheit in der Abwehr zurückfinden“, ergänzte der Trainer. In der vergangenen Saison hatte der HSV 45 Gegentreffer kassiert.