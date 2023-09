Erzieherische Maßnahmen gegen die Krise: „Papa“ Walter macht dem HSV Beine

Tim Walter kann seinen geliebten Schützlingen auch einmal böse sein. Nach den Niederlagen gegen die Aufsteiger SV Elversberg und VfL Osnabrück (jeweils 1:2) hatte der Trainer des Hamburger SV auch reichlich Grund dazu. Wie sehr dem 47-Jährigen die Niederlagen und die phasenweise erschreckenden Auftritte missfallen hatten, bekamen seine Spieler in den Tagen danach deutlich zu spüren: Der gebürtige Kraichgauer hatte nach dem Spiel in Osnabrück viel zu sagen, seine Profis hatten viel zu laufen - ohne Ball.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich sage, wenn wir schlecht sind. Das habe ich auch klar angesprochen“, sagte Walter vor dem Topspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. „Das heißt aber nicht, dass ich nicht überzeugt bin von meiner Mannschaft. Meine Mannschaft ist meine Mannschaft. Ich bin der Papa dieser Mannschaft.“, unterstrich der HSV-Trainer die Verbundenheit zu seinen Spielern. Trotzdem gehöre Kritik nach den letzten Auftritten dazu: „Ich stelle mich auch immer vor diese Mannschaft. Das heißt aber nicht, dass ich sie nicht kritisiere. Das ist meine Aufgabe.“

„Papa Walters“ Spieler scheinen den Weckruf gehört zu haben. In einem Bild-Interview zeigte Mittelfeldspieler Jonas Meffert Verständnis für Walters Laufeinheiten: „Ja, es war schon ein bisschen mehr. Sonst machen wir alles mit Ball, jetzt sind wir die ersten beiden Einheiten intensiv und viel gelaufen. Ich denke, jeder hat verstanden, warum das so war. Das hatten wir einfach verdient“, sagte der 29-Jährige, der zu den Führungsspielern der Mannschaft zählt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ohne Kapitän Schonlau gegen Düsseldorf

Die Partie gegen Düsseldorf ist für die aufstiegsambitionierten Hamburger richtungsweisend für die kommenden Wochen. Mit einem Sieg gegen den Tabellenführer würde der HSV nicht nur vorübergehend Platz eins zurückerobern, sondern sich nach den peinlichen Niederlagen gegen zwei Aufsteiger wieder rehabilitieren. Dass die „Rothosen“ die Qualität dazu besitzen, haben sie in den ersten fünf Spielen der Saison mit zum Teil starken Vorstellungen bewiesen. „Nur die Qualität muss man dann auch sehen und die Qualität muss arbeiten“, sagte Walter. Gegen die Fortuna muss der Trainer dabei allerdings auf seinen Abwehrchef und Kapitän Sebastian Schonlau verzichten. Der 29-Jährige hat wieder mit Wadenproblemen zu kämpfen, die ihn bereits während der Vorbereitung und zum Saisonstart gebremst hatten. „Man kann es nicht nur an einer Person aufhängen, weil letztendlich haben wir es auch in den ersten Spielen ohne ihn hinbekommen“, meinte Walter wohlwissend, wie wichtig Schonlau ist. Auch Teamkollege Meffert ergänzte im Bild-Interview: „Bascho ist mit Abstand der beste Kapitän, mit dem ich bisher zusammengespielt habe“.

Am Freitagabend kehrt auch Daniel Thioune ins Volksparkstadion zurück. Der 49-Jährige trainiert seit Anfang 2022 die Fortuna aus Düsseldorf. Die besondere Situation und Erwartungshaltung in Hamburg kennt er nur zu gut. Zur Saison 2020/21 wurde er als HSV-Trainer verpflichtet. Nach zehn Monaten war Schluss. Anders als bei Walter, der zweimal nacheinander in der Relegation gescheitert war, hatten die Hamburger Verantwortlichen bei Thioune keine Geduld. Trotzdem erhält der ehemalige Mittelfeldspieler Lob von Trainerkollege Walter: „Er ist ein aufrichtiger Mensch. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, weil er ein ehrlicher Junge ist. Und er ist ein sehr guter Trainer. Das beweist er ja auch jetzt wieder.“ Die Düsseldorfer „stünden nicht umsonst da oben“, meinte er weiter. „Die haben nicht nur individuelle Stärke, in der sie noch besser geworden sind, sondern die haben eine gute Mischung zwischen Verteidigung und Angreifen.“

Ex-Hamburg-Trainer Thioune in Düsseldorf erfolgreich

Thioune hatte Fortuna Düsseldorf im Februar 2022 in großer Abstiegsgefahr übernommen, die Klasse gehalten und wieder nach oben geführt. Nun stehen die Rheinländer erstmals seit fünfeinhalb Jahren wieder an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Das Gefühl der Tabellenführung ist den Hamburgern wiederherum in den letzten Jahren nicht fremd gewesen - auch unter „Papa Walter“. Nur standen die Hamburger in fünf Jahren Zweitklassigkeit am Ende der Saison nie ganz oben. Im sechsten Anlauf soll der Wiederaufstieg des ehemaligen „Bundesliga-Dinos“ klappen, ein Sieg gegen Düsseldorf würde dem Erreichen dieses Ziels helfen.