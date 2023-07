Dank FIFA-Regel: HSV verpflichtet bosnischen Nationalspieler

Ibrahim A. in Itzehoe vor Gericht

Heute beginnt um 9.30 Uhr in Itzehoe der Prozess gegen Ibrahim A., der im Januar in einem Regionalzug zwischen Kiel und Hamburg zwei Menschen getötet und mehrere verletzt haben soll. In Brokstedt kam der Zug schließlich zum Stehen und A. wurde überwältigt. Das sind die wichtigsten Infos zum Prozess.