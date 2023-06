HSV verpflichtet Öztunali von Union Berlin

Der Hamburger SV treibt die Kader-Planung für die Mission Wiederaufstieg mit großen Schritten voran. Nach der Verkündung von Neuzugang Immanuel Pherai von Eintracht Braunschweig vermeldete der Zweitligist am Dienstag den nächsten Transfer. Levin Öztunali kommt ablösefrei von Union Berlin zum HSV. Bei den Hanseaten unterschreibt der Enkel der im vergangenen Jahr verstorbenen HSV-Legende Uwe Seeler einen Vertrag bis 2026. Sein Vertrag bei den Berlinern wäre zum 30. Juni ausgelaufen.

„Meine gemeinsame Geschichte mit Levin begann vor zehn Jahren – umso mehr freue ich mich, dass wir Levin jetzt nach Hause holen konnten“, erinnert sich HSV-Vorstand Jonas Boldt daran, wie er den damaligen HSV-Nachwuchsspieler 2013 für die Leverkusener verpflichtete. „Mit seiner professionellen Einstellung, seiner Power und der hohen Identifikation mit dem HSV stellt er einen wichtigen Faktor in unserer Kaderzusammenstellung dar“, so Boldt. „Als HSV-Spieler auflaufen zu dürfen, ist für mich ein absoluter Traum“, schwärmte Öztunali selbst.

Öztunali ist kein unbekannter in Hamburg. Der 27-Jährige spielte bereits in der Jugend bei den Hanseaten, wechselte 2013 allerdings von der U19 zu Bayer Leverkusen. Im Anschluss spielte er 2015 für eineinhalb Jahre auf Leihbasis für Werder Bremen, ehe er 2016 fest zu Mainz 05 wechselte. Seit 2021 stand er bei Union Berlin unter Vertrag, spielte in der abgelaufenen Saison aber keine Rolle und kam nur auf zwei Einsätze.

