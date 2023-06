HSV vor Verpflichtung von Pherai: Braunschweig-Profi hat Ausstiegsklausel

Der Hamburger SV verstärkt sich für den sechsten Aufstiegsversuch in der 2. Bundesliga offenbar in der Offensive mit Immanuel Pherai. Berichten zufolge ist sich der Nordklub mit dem Spielmacher von Eintracht Braunschweig über einen Wechsel in den Volkspark einig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie das Hamburger Abendblatt und der Kicker am Dienstag berichteten, soll der 22-jährige Niederländer in den nächsten Tagen einen Medizincheck in der Hansestadt absolvieren und dann einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Eine Bestätigung des Vereins gab es am Dienstag vorerst nicht. Dem Vernehmen nach hat der Niederländer eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2024 datierten Vertrag, die besagt, dass er für eine Ablösesumme knapp unter einer Million Euro wechseln darf.

Pherai war vor der abgelaufenen Saison von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zu den Niedersachsen gekommen. Der offensive Mittelfeldspieler erzielte in 27 Spielen für die Eintracht neun Treffer und bereitete fünf weitere Tore vor.