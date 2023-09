Walter schäumt nach nächster HSV-Pleite: „Bodenlos schlecht“

Wieder ein Duell mit einem Aufsteiger - und wieder keine Punkte! Der Hamburger SV hat eine Woche nach der Pleite gegen den SV Elversberg (1:3) auch beim VfL Osnabrück verloren und war mit dem 1:2 im Stadion an der Bremer Brücke noch gut bedient. Während die Niedersachsen nach einem schwachen Start in der 2. Bundesliga über den ersten Sieg der Saison jubeln können und eine Reaktion auf das erschreckende 0:7 in Hannover zeigten, herrscht beim HSV Frust. Der eigentlich gute Saisonstart wirkt nach dem zweiten Tiefschlag binnen kurzer Zeit wie weggeblasen.

Entsprechend angefressen zeigte sich Tim Walter, der nach der neuerlichen HSV-Enttäuschung nun unter Ergebnisdruck steht. Hamburgs Trainer wählte gegenüber Sky klare Worte, um die Leistung seiner Mannschaft einzuordnen: „Wir waren einfach schlecht. Punkt. Bodenlos schlecht.“ Tatsächlich hätte das frühe 1:0 durch Goalgetter Robert Glatzel in der zwölften Minute Rückenwind geben müssen. Nach der Führung jedoch präsentierte der HSV sich merkwürdig gehemmt und überließ dem VfL die Spielkontrolle. Das zeitige 1:1 durch Erik Engelhardt nur vier Zeigerumdrehungen später war der Startschuss für Osnabrücker Dominanz im weiteren Spielverlauf.

Der Siegtreffer durch Oumar Diakhite gegen erstaunlich passive Hamburger sechs Minuten vor der Halbzeit war einer von insgesamt 17 Osnabrücker Torschüssen - gegenüber nur acht auf Seiten der Hamburger. Die Niederlage der Rothosen sei verdient, urteilte deshalb auch Walter. „Keiner hat seine Leistung gebracht. Dann muss man auch anerkennen, dass wir verloren haben, weil wir einfach schlecht waren. Wir waren heute nicht die Mannschaft, die ich kenne“, sagte der HSV-Coach, der mit seinen Spielern die Tabellenspitze verpasste und nun tatenlos zusehen muss, was die versammelte Konkurrenz um Düsseldorf, Hannover und Kiel am Wochenende veranstaltet.

Am nächsten Freitag kommen Düsseldorf und Ex-HSV-Trainer Thioune

Ratlos war Torwart Daniel Heuer Fernandes: „Es ist nicht zu erklären. Das war keine Qualität auf dem Platz von uns, nicht das, was ich sehen wollte, nicht das, was die Fans von uns erwarten.“ Nach der zweiten Saisonniederlage geht es für den HSV am nächsten Freitag mit einem Heimspiel weiter - dann ist ausgerechnet Aufstiegskonkurrent Fortuna Düsseldorf um Ex-HSV-Coach Daniel Thioune der Gegner. In zwei Wochen geht es dann zum dritten Aufsteiger nach Wehen-Wiesbaden...