HSV verpflichtet Braunschweigs Spielmacher Pherai

Der Hamburger SV rüstet sich für den nächsten Anlauf zur Rückkehr in die Bundesliga. Wie die Hanseaten am Samstag vermeldeten, trägt Mittelfeldspieler Immanuel Pherai künftig das HSV-Trikot und unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2027. Der 22-Jährige kommt vom Zweitliga-Rivalen Eintracht Braunschweig und kostet dem Vernehmen nach eine Ablöse von knapp einer Million Euro. Diese Summe soll als Ausstiegsklausel in seinem eigentlich bis 2024 befristeten Kontrakt bei den Niedersachsen verankert gewesen sein.

„Wir freuen uns, dass sich Immanuel für unseren Weg entschieden hat und zum HSV wechselt“, wird HSV-Vorstand Jonas Boldt zitiert: „Als ehemaliger Junioren-Bundesligaspieler stand er schon länger auf unserem Zettel. Seine Entwicklung, insbesondere in der vergangenen Saison bei Eintracht Braunschweig, hat uns schließlich dazu veranlasst, uns frühzeitig und intensiv mit ihm und einem Wechsel zum HSV zu beschäftigen.“

Pherai war vor der abgelaufenen Saison von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund nach Braunschweig gewechselt und entwickelte sich dort schnell zur prägenden Figur. In 29 Pflichtspielen gelangen dem Niederländer zehn Tore, sieben weitere Treffer bereitete er vor. Nachdem der HSV in der vergangenen Spielzeit erneut in der Relegation am Aufstieg gescheitert war, soll Pherai mit seiner Kreativität nun helfen, dass der Sprung ins Oberhaus im inzwischen schon sechsten Anlauf gelingt.

Pherai erklärt HSV-Wechsel

„Ich kann es kaum erwarten, in diesem Stadion und vor diesen Fans zu spielen. Sie haben mich sehr beeindruckt, als ich mit der Eintracht hier zu Gast war. Danach habe ich gesagt: Für den HSV möchte ich gern spielen“, sagt Pherai laut Klub-Mitteilung. Es sollen Gespräche mit seinem Kumpel Ludovit Reis sowie anschließend mit der sportlichen Führung und Trainer Tim Walter geführt worden sein. „Und jetzt freue ich mich einfach nur darauf, dass es bald losgeht“, sagt Pherai: „Ich liebe es, Tore zu schießen und vorzubereiten, aber vor allem gebe ich auf dem Platz immer alles. Darauf können sich die Fans verlassen.“