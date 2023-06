Gündogan erklärt seinen Wechsel zu Barca - Emotionaler City-Abschied

In den Gedankenspielen von Ilkay Gündogan gab es für den Fall eines Vereinswechsels in diesem Sommer nur eine Option. „Es war Barcelona oder nichts“, schreibt der deutsche Nationalspieler in einem Beitrag für The Players Tribune: „Seit ich ein kleiner Junge war, habe ich davon geträumt, eines Tages dieses Trikot zu tragen. Ich bin sicher, dass mir noch ein paar Jahre auf höchstem Niveau bleiben und ich will helfen, dass Barcelona dorthin zurückkehrt, wo es hingehört.“ Für ihn seien die Katalanen „der einzige Verein der Welt“ gewesen, der „Sinn ergeben“ hätte.

Der FC Barcelona hatte am Montag die Verpflichtung des deutschen Nationalspielers verkündet. Gündogan erhält einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Die in Spanien obligatorische festgeschriebene Ablöse im neuen Arbeitspapier beträgt 400 Millionen Euro. Der Transfer des Routiniers nach Barcelona erfolgt indes ablösefrei, da Gündogans Vertrag bei seinem bisherigen Klub Manchester City am 30. Juni endet. Mit dem Premier-League-Klub gewann der gebürtige Gelsenkirchener insgesamt fünf englische Meisterschaften, fuhr zwei FA-Cup-Triumphe ein und holte viermal den nationalen Ligapokal.

Krönung seiner Zeit in Manchester war der Gewinn der Champions League vor gut zwei Wochen, der gleichbedeutend mit dem Triple in der abgelaufenen Saison war. Das City-Trikot trug Gündogan seit 2016, folglich fühlt er sich dem Verein trotz des nun anstehenden Abgangs stark verbunden. So verabschiedete er sich mit emotionalen Worten. „Heute ist ein bittersüßer Tag. Abschiede sind niemals einfach, aber bei dieser Mannschaft ist es noch ein wenig schwieriger. Als ich den Jungs in unserer Chat-Gruppe mitgeteilt habe, dass ich gehe, war ich sehr emotional. Ehrlich: ich werde sie alle vermissen“, schrieb Gündogan.

„Ich bin glücklich darüber, dass ich als Champion gehe.“ Ilkay Gündogan

Und weiter: „Aber ich bin glücklich darüber, dass ich als Champion gehe und ich habe für diesen Verein nichts außer Liebe in meinem Herzen. Wie viele Fußballer können von sich behaupten, dass sie als Kapitän einer Triple-Mannschaft Abschied nehmen.“ Dann erwähnte Gündogan einige Spieler, mit denen er wohl immer besondere Dinge verbinden wird.

Zum Beispiel Ruben Dias, der ihn nach technischen Einlagen im Training gern aufzog und Gündogan als „Zidane“ bezeichnete. Oder Jack Grealish, der „von den Medien missverstanden“ werde und nach Ansicht des deutschen Nationalspielers „einer der nettesten Menschen im Fußball“ sei. Oder Erling Haaland, der ein Niveau erreichen könne, das „nur mit Messi und Ronaldo“ verglichen werden könne. Oder seinen Landsmann Stefan Ortega, der ihm bei regelmäßigen Tassen Espresso geholfen habe, sich „mehr zu öffnen“.

Gündogan: „Wiedervereinigung“ mit Lewandowski

In Barcelona trifft Gündogan auf ihm bereits bekannte Weggefährten wie Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen oder Robert Lewandowski, mit dem er einst bei Borussia Dortmund zusammenspielte. „Es wird eine Wiedervereinigung mit meinem alten Freund Lewa und ich freue mich darauf, unter einem Trainer zu spielen, den ich seit langer Zeit bewundere.“ Mit Xavi habe es sofort eine „natürliche“ Verbindung gegeben: „Ich sehe so viele Ähnlichkeiten in unseren Charakteren und in der Art, wie wir den Fußball sehen.“

Gündogan ließ keinen Zweifel daran, dass er eine derartige Wertschätzung auch für seinen bisherigen Coach Pep Guardiola hat. „Es war einer der härtesten Anrufe, als ich im sagte, dass ich gehe. Alles, was ich sagen konnte war: Danke! Nicht nur für diese Saison oder all die Trophäen - sondern auch dafür, dass er mich hierher geholt hat.“