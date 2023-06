Gündogan feiert Partymaschine Grealish und nennt deutsches EM-Ziel

Der Applaus, den Ilkay Gündogan bei seiner verspäteten Ankunft im DFB-Quartier von seinen Mitspielern bekam, war ihm „fast etwas unangenehm.“ Der frischgebackene Champions-League-Sieger von Manchester City steht nicht so gerne im Mittelpunkt, das war auch bei den Feierlichkeiten rund ums Triple der „Skyblues” so: „Zwei Nächte schaffe ich nicht mehr”, lachte der Mittelfeldspieler, meinte aber dennoch: „Ich werde diese Bilder niemals vergessen, das sind Momente für die Ewigkeit.” Gündogan wunderte sich, wie viele Spieler beim Feiermarathon „so lange durchgehalten haben.” Wer ganz vornweg ging, überraschte ihn dagegen weniger: „Ich wusste, was Jack Grealish für eine Partymaschine ist – jetzt habt ihr es alle gesehen. Er hat dem ganzen die Krone aufgesetzt und alle mitgezogen.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mitziehen will Titelsammler Gündogan selbst nun die Nationalmannschaftskollegen, die mit ihren Klubs weniger erfolgreich waren und auch bei den beiden Länderspielen, in denen Gündogan noch fehlte, (3:3 gegen die Ukraine, 0:1 in Polen) nicht gewinnen konnten. „Ich glaube, dass ich aufgrund der letzten Wochen viel positive Energie einbringen kann und auch eine gewisse Ruhe”, sagte der 32-Jährige.

Gündogan glaubt an Form-Rückkehr: “Die Qualität ist da”

Trotz der zuletzt ausbleibenden Ergebnisse (nur fünf Siege aus den letzten 14 Spielen) ist Gündogan weiterhin vom Potenzial der DFB-Elf überzeugt: „Die Qualität ist absolut da, wir dürfen jetzt nicht in Aktionismus verfallen”, forderte er. „Ich sehe in jedem Training, welche Stärken in uns schlummern. Wir müssen sie nur wieder regelmäßig auf den Platz bringen.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allerdings war Gündogan auch vor den vergangenen Turnieren optimistisch: „Gerade vor der WM hatte ich ein extrem gutes Gefühl”, gab er rückblickend zu. „Gegen Japan lief ja auch lange alles gut, dann haben uns die zwei Gegentore enorm zurückgeworfen. Ich bin ganz sicher: Hätten wir dieses Spiel gewonnen, hätte es sehr, sehr weit gehen können.”

Den EM-Titel wollte der ehemalige Dortmunder aufgrund der letzten Erfahrungen nicht ausrufen, dennoch glaubt Gündogan: „Wenn wir an uns glauben und unser Potenzial abrufen, können wir ganz vorne mitspielen.”