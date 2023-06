Bericht: Gündogan-Transfer zum FC Barcelona fix

Überraschendes Comeback

Schalke 04 verpflichtet Pierre-Michel Lasogga

Nach fast einem Jahr ohne Verein gibt Pierre-Michel Lasogga in der kommenden Saison sein Comeback. Der Stürmer wechselt zur zweiten Mannschaft des FC Schalke 04. In der Knappenschmiede soll der Ex-HSV-Torjäger seine Erfahrung an die Jugendspieler weitergeben.