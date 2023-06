Gündogan wechselt nach Barcelona - Vertrag enthält 400-Mio.-Klausel

Zahl der Touristen wächst zusehends

Hochsaison in Eckernförde: Ferienstart in NRW sorgt für anderen Ton

Wenn in NRW die Sommerferien anfangen, dauert es nicht lange, bis man in der Eckernförder Fußgängerzone mehr westdeutsche Dialekte hört. Die Urlauber wurden an ihrem ersten Wochenende in Schleswig-Holstein mit bestem Wetter belohnt.